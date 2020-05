Grandi speranze: Tom Hardy e il creatore di Peaky Blinders adatteranno il romanzo per BBC

Tutti parlano del suo Capone, ma in attesa di rivederlo nel ruolo di Venom, Tom Hardy guarda avanti. La star inglese si prepara a una nuova collaborazione col creatore di Peaky Blinders Steven Knight per portare sullo schermo il romanzo di Dickens Grandi speranze in forma di miniserie per BBC.

Tom Hardy sorride ai fotografi

Grandi speranze, in originale Great Expectations, è un classico della letteratura inglese portato sul piccolo e grande schermo in numero occasioni. L'ultimo adattamento da parte di BBC risale al 2011, l'anno successivo Mike Newell ne ha tratto un film con Ralph Fiennes, Helena Bonham Carter e Jeremy Irvine.

Steven Knight scriverà e produrrà la miniserie in sei parti prdotto da BBC One/FX. Tom Hardy si occuperà della produzione esecutiva insieme a Ridley Scott, Dean Baker, David W Zucker e Kate Crowe, ma al momento non è chiaro se reciterà anche nella miniserie.

"Adattare Dickens per me è un piacere" ha dichiarato Steven Knight. "Ho scelto grandi speranze come mio prossimo lavoro per portare sullo schermo personaggi senza tempo in una storia che ha molto da dire sul presente. Una storia di cambiamenti sociali e intransigenza, raccontata da un'emozionante narrazione in prima persona. Come figlio di un maniscalco, il viaggio di Pip ha un significato molto speciale per me."

Ton Hardy è Al Capone nel biopic Capone. Prossimamente lo rivedremo nell'atteso Venom: Let There Be Carnage.