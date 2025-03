Grande Fratello: "Zeudi e Shaila siete delle maleducate", Alfonso Signorini sbotta in diretta

L'ultima puntata del Grande Fratello ha visto un duro scontro tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta, con Alfonso Signorini che ha perso la pazienza per il loro atteggiamento irrispettoso in studio.

La puntata del 25 marzo del Grande Fratello è stata caratterizzata da momenti di forte tensione, con Alfonso Signorini che ha perso la pazienza nei confronti di Zeudi Di Palma e Shaila Gatta. Il conduttore, come molti spettatori, sembra ormai esasperato da un'edizione segnata da discussioni sterili e atteggiamenti poco rispettosi da parte dei concorrenti. Il punto di rottura è arrivato quando, durante l'intervento dell'opinionista Cesara Buonamici, le due gieffine hanno continuato a chiacchierare tra loro, ignorando completamente il dibattito in studio.

Lo scontro tra Zeudi e Shaila

Durante la semifinale del reality show, chi era sintonizzato su Canale 5 ha assistito a un acceso confronto tra le due gieffine. Convocate in Mystery Room per parlare della fine della loro amicizia, le due non hanno smesso di discutere neanche quando Alfonso ha dato la parola alle opinioniste. Cesara Buonamici ha evidenziato come Zeudi sia entrata nella Casa con una forte preparazione strategica, un aspetto evidente nei suoi atteggiamenti.

"Ognuno nella Casa porta se stesso, ma anche qualcosa che ritiene utile per avanzare nel gioco" - ha spiegato la giornalista - "Zeudi è arrivata con una strategia ben precisa, tanto da sapere subito dove si trovava la camera quadrangolare. Tutti hanno notato la sua concentrazione e lei stessa l'ha dimostrata. Con il tempo, però, tra i concorrenti ha iniziato a insinuarsi un certo risentimento, tanto che molti hanno pensato: 'Forse mi ha sfruttato'. Non solo tu hai avuto un passato difficile, ognuno di noi ha la propria storia. Non è che i tuoi momenti siano più importanti di quelli degli altri."

Zeudi e Shaila in Mystery Room

Alfonso Signorini perde la pazienza: "Maleducate"

Mentre Cesara parlava, Zeudi e Shaila hanno continuato a battibeccare, fino a far spazientire Signorini, che è intervenuto con tono deciso: "Scusate, Shaila e Zeudi, lasciatemelo dire. Oh, sto parlando a voi! Intanto siete maleducate perché sta parlando un'opinionista. L'opinionista avrà una ragione in più per parlare rispetto a voi? Allora ascoltate. Anche solo per educazione."

Cesara ha poi rincarato la dose, criticando la tendenza dei concorrenti a esaltare le proprie difficoltà personali come se fossero uniche e irripetibili, quando in realtà tutti hanno affrontato momenti difficili nella loro vita. Zeudi ha replicato alle accuse, dichiarando di sentirsi ingiustamente attaccata.

"Sono qui da quattro mesi, meno di loro, eppure hanno avuto più possibilità di farsi conoscere. Sono emersi lati di me che non avevo mai mostrato. Ho fatto tanta introspezione, ma sembra che tutti vogliano screditarmi per emergere. Io ho sempre messo al primo posto i rapporti umani, loro no," ha affermato l'ex reginetta.

