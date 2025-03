Grande Fratello: Tommaso Franchi rompe con il reality e smette di seguire Alfonso Signorini

L'idraulico senese, tornato sui social, ha rimosso il follow al conduttore del programma e a diversi suoi ex compagni di avventura.

Nell'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda lunedì 17 marzo, ci sono state due eliminazioni: Javier Martinez e Tommaso Franchi. Mentre il pallavolista argentino è rientrato nella Casa grazie al biglietto di ritorno, l'uscita dell'idraulico senese è stata definitiva. Tommaso ha lasciato la Casa dopo aver perso il ballottaggio contro Chiara Cainelli e la fidanzata Mariavittoria Minghetti.

L'apparente tranquillità di Tommaso

Dopo l'eliminazione, Franchi è stato accolto in studio da Alfonso Signorini, al quale ha dichiarato: "Va bene così, sono contento che sia rimasta Mavi. Ora mi godrò la libertà che mi è mancata in tutto questo tempo. Mi rilasserò un po' e poi tornerò a lavorare." Intervistato dal Corriere della Sera, Giacomo, padre di Tommaso, ha confermato che il figlio ha preso con serenità l'uscita dal reality: "Quando è uscito, era tranquillo. Durante il viaggio di ritorno ci siamo abbracciati tanto, è stato un momento speciale dopo sei mesi di lontananza. Abbiamo parlato di noi, evitando di soffermarci troppo sul reality."

Movimenti social sospetti: l'unfollow a Signorini e ai gieffini

Nonostante abbia ostentato tranquillità, dopo essere tornato in possesso del suo cellulare, Tommaso ha rimosso dal suo profilo Instagram tutti i contenuti legati al Grande Fratello, eliminando foto e video condivisi dalla pagina ufficiale del programma. Ma non è tutto: ha anche smesso di seguire alcuni ex compagni d'avventura, tra cui Amanda Lecciso, Luca Giglio, Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice, Shaila Gatta, Pamela Petrarolo e Maica Benedicto, la concorrente spagnola del Gran Hermano.

Tommaso con Maica del Gran Hermano

A rendere il tutto ancora più curioso, Tommaso Franchi ha anche tolto il follow ad Alfonso Signorini, conduttore del reality. Un gesto che non è passato inosservato, tanto che l'esperta di gossip Deianira Marzano ha commentato: "Tommaso ha smesso di seguire Signorini. A breve scopriremo i motivi reali. Sembra davvero infastidito."

Secondo alcune indiscrezioni, l'ex gieffino si sarebbe aspettato maggiore tutela da parte del conduttore. Sempre Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno ipotizzato che dietro questo gesto possano esserci motivazioni più profonde: "Si dice che la famiglia di Tommaso e Alfonso abbiano amici in comune. Probabilmente si aspettava un trattamento diverso."