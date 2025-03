Grande Fratello, Zeudi piange sconsolata, poi accusa Helena e Signorini: "Ti stanno facendo tanti sconti"

È successo tutto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, quando Helena Pretes e Zeudi Di Palma hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. La Miss Italia in diversi momenti avrebbe detto: "Ritieniti fortunata che ti stanno facendo tanti sconti anche stasera".

Lo scontro è continuato anche durante le nomination, Alfonso Signorini non ha chiesto alcuna spiegazione alla concorrente e quest'ultima ne ha parlato subito dopo la puntata, lamentandosene. Ma cosa è accaduto nel dettaglio? Vediamolo insieme.

Grande Fratello, nuove accuse nei confronti di Helena e Signorini

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Zeudi Di Palma se ne sono dette di tutti i colori. L'ex Miss Italia in diverse occasioni si è scagliata contro la concorrente, anche durante le nomination avrebbe detto: "Ti fanno gli sconti e tu continui a parlare". Alfonso Signorini non avrebbe chiesto alcun tipo di spiegazione alla concorrente e subito dopo la fine alla puntata, quest'ultima avrebbe commentato, lamentandosene.

Finita la puntata, la Pretes avrebbe attaccato di nuovo l'ex amica dicendole: "Tu sei una falsa. Io non ho mai attaccato il tuo orientamento. Tu manipoli e sei bugiarda. Con questa falsità rimarrai da sola nella vita vedrai. Sei venuta qui e mi hai usato per arrivare". Dopo diversi attacchi, Zeudi ha risposto per le rime, accusando la brasiliana di averla aggredita e poi si sarebbe ancora lamentata perché nessuno in puntata ha preso le sue difese.

"Avete visto come ha abbassato lo sguardo quando io ho detto quella cosa che mi ha fatto? Sì parlo dell'aggressione che ho subito. Aveva paura che Alfonso mi chiedesse spiegazioni e che io parlassi e dicessi tutto. Io questa cosa l'ho tirata in ballo più volte stasera e nessuno ha detto nulla o mi ha chiesto qualcosa. Quell'attacco e quell'aggressione spero si sia vista. Perché io non me lo merito! Però mi auguro davvero che il pubblico lo sappia e abbia visto l'aggressione". Zeudi Di Palma si è lasciata andare ad un pianto liberatorio*.