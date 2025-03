Fans di Zeudi Di Palma contro il Grande Fratello: chiedono in massa l'intervento dell'associazione LGBTQ+

L'agguerritissimo fandom di Zeudi Di Palma continua a portare avanti la sua battaglia social per la concorrente del Grande Fratello. Stavolta invocando in massa un'associazione internazionale per i diritti delle persone LGBT+.

La questione fandom ha animato il dibattito intorno al Grande Fratello. Il reality show sta per giungere alla sua conclusione, l'ultima puntata è infatti prevista per lunedì 31 marzo, ma le polemiche non accennano a concludersi.

Stavolta i fans di Zeudi Di Palma invocano persino l'intervento di una nota associazione LGBT+.

Il fandom di Zeudi Di Palma

Mentre Striscia la notizia si occupa di televoto falsato dai fandom e di come questo possa influenzare l'esito del programma, mentre Signorini si chiede come mai la concorrente Zeudi Di Palma possa vantare sostenitori persino internazionali, ecco che il fandom torna all'attacco. E si tratta proprio della fanbase di Zeudi Di Palma, ex miss Italia incoronata la più bella d'Italia nel 2021.

L'accusa di bifobia e l'intervento di Glaad

Nelle ultime ore infatti, sono comparsi tweet che chiedono l'intervento di Glaad, un'organizzazione no-profit per i diritti umani e di attivismo LGBT. L'organizzazione si occupa di promuovere e garantire un'accurata rappresentazione delle persone LGBTQ+, allo scopo di eliminare l'omofobia e la discriminazione basata sull'identità di genere e l'orientamento sessuale.

Ma perché interpellare Glaad? Perché questi profili stanno accusando alcuni concorrenti e il Grande Fratello di bifobia, bullismo e incitamento all'odio nei confronti di Zeudi.

I profili sostengono che nel reality di Canale 5 sia presente un atteggiamento discriminatorio, in quanto Zeudi Di Palma sarebbe stata accusata di sfruttare il suo orientamento sessuale per vincere. I tweet ritengono poi che il programma non solo permetta, ma persino promuova, la discriminazione nei confronti delle persone bisessuali.

Si tratta dell'ultimo capitolo di un fandom divenuto sempre più aggressivo, che insulta e segnala chiunque muova una critica alla concorrente. Un fandom che si muove in massa, passando alle minacce e organizzandosi per andare a colpire anche i social degli ex concorrenti.

Ma a fronte di questa organizzazione tanto capillare, a questo punto la domanda da porsi è solo una: quanto ne gioverà l'immagine di Zeudi?