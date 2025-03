Grande Fratello, Zeudi nega di aver sputato in faccia a Helena: ecco la sua spiegazione

Il dopo puntata del Grande Fratello del 17 marzo è stato particolarmente agitato. A infiammare la serata sono state le donne della Casa, in particolare Zeudi Di Palma, Helena Prestes, Shaila Gatta e Chiara Cainelli. La situazione è precipitata quando l'ex Miss Italia è stata accusata dalla modella brasiliana di averle sputato in faccia.

Shaila prende posizione: "Helena provoca di proposito"

L'episodio è diventato subito il fulcro delle discussioni, soprattutto tra l'ex velina e Chiara. La prima ha cercato di ridimensionare la vicenda, sostenendo che Helena avesse volutamente esagerato: "Io vi dico sempre di non risponderle, di non reagire, perché lei provoca e non aspetta altro che una reazione." Shaila ha poi chiarito che, sebbene qualche schizzo ci fosse stato, le cose non erano andate come raccontato dalla modella brasiliana.

Zeudi si difende: "Nessuno sputo, solo schizzi d'acqua"

Decisa a vederci chiaro, Shaila ha raggiunto la sua coinquilina per farsi raccontare l'accaduto nei dettagli. Zeudi ha negato con fermezza l'accusa: "Ma quali sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti e, a un certo punto, le ho fatto capire che dovevo avvicinarmi al lavandino per buttare l'acqua che avevo in bocca."

Helena ha accusato Zeudi di averle sputato in faccia

Zeudi ha poi ipotizzato che Helena si fosse confusa: "Io non credo nemmeno che le sia arrivato uno schizzo, ma anche se fosse successo, mica l'ho fatto apposta! Magari era un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti. Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da uno schizzo ad accusarmi di averle sputato in faccia c'è una bella differenza."

Per smorzare la tensione, ha concluso con una battuta: "Sono due cose molto diverse. Per uscire da quella situazione ho detto 'sarò un cammello', non mi è venuto in mente di dire lama." Nonostante le spiegazioni fornite da Zeudi, il clima nella Casa resta teso. L'accusa di Helena ha innescato un nuovo scontro tra le concorrenti e ora resta da capire se la situazione si calmerà nei prossimi giorni o se lo scontro è destinato a riaccendersi.