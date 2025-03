Grande Fratello, Helena e Lorenzo nascondono un segreto: Shaila li smaschera, Mariavittoria punzecchia

Tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato esiste un accordo segreto? Il dubbio, molti ricorderanno, era già circolato nelle prime settimane di Grande Fratello, tanto che Alfonso Signorini aveva dovuto chiedere spiegazioni nel corso di una diretta. I due interessati avevano ammesso di essersi conosciuti prima di entrare nella Casa, ma solo perchè la brasiliana era venuta a conoscenza della presenza del modello nel cast.

Shaila incontenibile: "Si sono fatti diverse videochiamate"

Durante la puntata di lunedì 17 marzo, Alfonso Signorini è tornato sul legame tra Helena e Lorenzo ma questa volta per suggerire che, forse, ora che la storia tra il milanese e Shaila Gatta sembra essere definitivamente chiusa, la Prestes ha ricominciato a guardarlo con occhi diversi.

Una clip e parecchi illazioni non hanno solo fomentato la reazione gelosa e risentita di Javier Martinez, compagno della brasiliana da diverse settimane, ma a quanto pare anche quella di Shaila. E proprio la ballerina ha commentato con le amiche, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma: "Sparlava di lei e Javier e poi ha litigato con me e va a sfogarsi da loro? Ma come sta messo questo? Ma è pazzo? Quella ci gode che noi ci siamo lasciati e Lorenzo ci fa pure comunella adesso".

Durante il pomeriggio sono arrivate altre riflessioni: "Ragazze ci sono tante cose dietro. Ma ora dico tutto. Non dimenticate una cosa, che Helena e Lorenzo prima di entrare qui si sono scritti, ma non solo, si sono videochiamati più volte. Videochiamate pure? Sì! E non l'hanno mai ammesso".

Helena e Lorenzo hanno lo stesso agente?

A porre una nuova tegola su questa vicenda è Mariavittoria Minghetti con una domanda, fatta al momento giusto, che ha spiazzato la modella brasiliana. Mentre erano sedute al tavolo, e la Prestes stava facendo alcune considerazioni su Lorenzo e sulla loro ritrovata armonia a scadenza - "Ho sempre cercato la sua amicizia, lui ci ha giocato su. Solo amicizia. Ora sono innamorata di Javier. Quando sono entrata, volevo leggerezza, non volevo amore" -, la dottoressa romana ha chiesto se entrambi siano seguiti dallo stesso agente.

Helena non ha risposto alla domanda, visibilmente a disagio, ma ha continuato ad argomentare quanto stava dicendo prima che la regia staccasse.