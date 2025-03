Grande Fratello, Zeudi Di Palma terza finalista, Shaila a Lorenzo: "Preparati, lei vincerà il programma"

L'elezione di Zeudi Di Palma come terza finalista del Grande Fratello ha generato rezioni assai contrastanti, come quella delusa di Shaila e scioccata di Lorenzo.

L'esito del televoto per eleggere la terza finalista era atteso dallo scorso giovedì, quando ieri sera è arrivato, ha sorpreso più di qualcuno. Zeudi Di Palma è la terza concorrente del Grande Fratello ad accedere alla finale. Non se lo aspettabva Shaila Gatta, rimasta da sola lì con lei ad attendere l'esito del verdetto, ma soprattutto non se lo aspettava colui che proprio ieri l'aveva scaricata.

La reazione senza filtri degli Shailenzo all'elezione di Zeudi finalista

Helena Prestes non ha nascosto il suo fastidio, andando a complimentarsi con lei a denti strettissimi, ma, se davanti alle telecamere ci sono stati i sorrisi e le felicitazioni, la reazione di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, quella vera, è stata anche peggiore.

Appena salutato lo studio di Canale 5, l'ex velina, come riportato da Biccy, si è appartata in giardino, subito raggiunta dal modello milanese, e ha dato sfogo a tutta la propria delusione. Presente nella casa del GF fin dal primo giorno, diventata una delle indiscusse protagoniste dei 6 mesi di "reclusione", Shaila si sarebbe aspettata, a questo punto del gioco, qualcosa di più.

"Io me lo merito, ma spero che ci arriverò comunque. Sono contenta per lei, è una mia amica, però credo di meritarlo" ha detto, visibilmente amareggiata, in privato, la Gatta. "Quello che ho sopportato e ho passato io qui dentro non l'ha passato nessuno. Anche se guardo gli altri dentro, io ho dovuto avere le spalle molto larghe per tutto quello che mi è successo e che ci hanno detto. Quindi anche per queste ragioni penso che dovrei arrivare in finale. Però ci sarà il modo e il tempo. Nella mia vita nulla è stato facile e nessuno mi ha regalato niente. Ho sempre conquistato tutto con il sudore e con il mio impegno".

Oltre alla reazione umanamente comprensibile, Shaila Gatta però, in un momento di lucidità estrema, ha predetto: "Lore preparati, vince Zeudi il programma. Qui te lo dico e te lo firmo. Te lo dico io, ti devi fidare". Aggiungendo poi, di fronte alla reazione incredula del compagno: "Lore è un programma, non è la vita vera".

Lo Spolverato, che dal momento della sua elezione come primo finalista ha sempre evidentemente pensato di essere il vinciotre predestinato, è rimasto evidentemente gelato dalla dichiarazione. "Ma che dici?! Lo so che è un programma, ma non sarebbe giusto! No che non è giusto e qui te lo dico e te lo firmo! Mi dispiace, non ho il rapporto che c'hai tu, passo del tempo con lei, ok, ma non sarebbe giusto anche rispetto ad altre persone".