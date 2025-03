Grande Fratello: "Lorenzo tira pugni a porte e muri", la denuncia di Stefania e Jessica. Pronta la squalifica?

Si mette male per Lorenzo Spolverato? Il primo finalista del Grande Fratello, dopo aver sferrato nuovamente pugni e calci a muri e porte nella notte, rischia la squalifica questa volta? Questo è quello che buona parte del pubblico ormai si augura, in barba ai fan degli "Shailenzo" che continuano a invocare l'impunità.

Cosa è successo nella notte: il racconto di Jessica e Stefania

Nemmeno 10 giorni fa Lorenzo Spolverato si era reso protagonista di una scena simile a quella che stiamo per raccontarvi durante una lite con Shaila Gatta, che proprio in seguito a quanto accaduto aveva deciso di prendere le distanze da lui.

Ieri notte, poi, Jessica Morlacchi ha assistito, suo malgrado, a qualcosa di simile. Raggiunte Stefania Orlando e Helena Prestes, la cantante romana ha esordito: "Stavo dormendo, poi però è arrivato Lollo e ha dato un cazzotto al muro e mi sono svegliata".

Di fronte agli sguardi di comprensione delle altre due, Jessica ha continuato: "No vabbè ma capite? Non si regolano. Io stanotte alle 5 faccio un bordello. Adesso mi diverto anche io, tanto non ho nulla da fare, quindi stanotte ci divertiamo. È successo cinque minuti fa, ma se mi svegliano non riesco a riaddormentarmi. Non gli frega nulla degli altri. Questo arriva e tira i pugni".

Stefania Orlando ha aggiunto un altro tassello allo sfogo di Jessica: "Infatti ho sentito un rumore e che aveva dato un cazzotto. Ma prima ha tirato un pugno anche alla porta. Non gli importa più nulla a nessuno".

Perchè Lorenzo Spolverato potrebbe essere squalificato

Difficilmente accadrà, perchè il mondo dello spettacolo ha leggi che molto spesso lo fanno girare al contrario del buonsenso, ma se Alfonso Signorini volesse essere di parola, allora nella puntata in onda stasera su Canale 5 dovremmo assistere alla squalifica del modello milanese.

Poco più di una settimana fa, il conduttore, di fronte alla prova tangibile di atteggiamenti violenti verso cose e persone, aveva avvisato Spolverato con queste parole: "Il fatto che tu sia il finalista non significa che tu sia esente dal tenere un comportamento educato e civile, perché il pubblico ti ha portato alla finale, ma se il Grande Fratello vuole ti può anche eliminare. Se fosse per me, non avrei avuto mezze misure e sarei andato dritto con la squalifica, ma il Grande Fratello è stato più buono di me, questa volta ti è andata bene. le scuse stanno a zero, non farle che è meglio. Ti diamo una seconda possibilità".

Un caso talmente eclantante, quello dei problemi di aggressività del modello milanese, da essere finto anche sulla RAI. È lecito domandarsi quanto a un programma che basa tutto sui suoi personaggi, al pari di una serie TV, convenga eliminare il villain principale, ed è scontato darsi una risposta di segno negativo. È altrettanto lecito però domandarsi dove sia finita quella "revisione educata" tanto sbandierata dopo l'avvento di Piersilvio Berlusconi.