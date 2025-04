Grande Fratello, Zeudi Di Palma alle sue fan: "Ho vinto, mi sono emozionata, arrabbiata e divertita"

Zeudi Di Palma ha voluto condividere con i suoi fan le emozioni provate dopo la fine del Grande Fratello, rivelando dettagli inaspettati sul suo percorso e sulla popolarità acquisita durante il reality. La partenopea, considerata la favorita alla vigilia della finale, è stata eliminata al primo televoto flash contro la sua nemesi Helena Prestes.

Zeudi e l'affetto dei fan da tutto il mondo

La giovane ha espresso stupore per l'enorme affetto ricevuto da ogni parte del mondo: "Mi hanno seguita da 138 nazioni, non me l'aspettavo davvero. Devo imparare un po' di lingue, anche l'inglese non lo so benissimo, ma adesso mi applicherò per parlare con tutti voi". Zeudi ha poi dichiarato di sentirsi comunque una vincitrice: "Ho vinto, ragazzi, io ho vinto. Mi sono divertita, arrabbiata, emozionata".

L'accoglienza calorosa fuori dagli studi

Tra i tanti regali ricevuti dai fan, Zeudi ha menzionato quelli provenienti da diversi paesi come Brasile, Tunisia, Svizzera, Cile e Perù. Ha anche raccontato con entusiasmo la grande accoglienza ricevuta fuori dagli studi del Grande Fratello, dicendosi felice per la vittoria di Jessica: "Meritava di vincere". Inoltre, ha già sentito l'amica Chiara, che si sta godendo il tempo con la sua famiglia prima di risentirsi.

Zeudi al Grande Fratello

Sul tema delle critiche ricevute durante il reality, Zeudi ha dimostrato una grande maturità: "Si prendono benissimo le critiche. Alfonso mi ha detto: 'Zeudi, le persone o ti amano o ti odiano'. Io l'ho capito al Grande Fratello. Quando capisco che qualcuno ha emozioni negative nei miei riguardi, io mi distacco e prendo un'altra strada".

"Nella casa non si poteva fare, ma me ne sono resa conto anche dal pubblico. Ci sono amatori come odiatori e ci sta, va benissimo". Tra le cose che più le mancano dell'esperienza nella casa, Zeudi ha citato il giardino, pur riconoscendo che il percorso non è stato affatto semplice.

"Un'esperienza intensa e indimenticabile"

"Psicologicamente non è stato facile, ma nel complesso il bilancio è positivo". Infine, ha confermato di aver visto i video a lei dedicati sui maxi schermi di Times Square, commentando entusiasta: "Sì, tanta roba, ragazze!". Un'avventura intensa e ricca di emozioni per Zeudi Di Palma, che ora è pronta a godersi il successo e il calore del pubblico che l'ha seguita nel suo percorso al Grande Fratello.