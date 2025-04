Grande Fratello, Zeudi Di Palma: l’assurda iniziativa delle sue fan, ecco cosa è successo

La finale del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Nonostante le previsioni dessero come favorita Zeudi Di Palma, l'ex Miss Italia si è classificata al quinto posto, venendo eliminata durante un televoto flash contro Helena Prestes. Questo risultato ha suscitato reazioni forti tra le sue sostenitrici, che hanno deciso di agire concretamente per manifestare il loro supporto.

Il gesto delle fan di Zeudi Di Palma

Deluse dall'esito della finale, alcune fan dell'ex reginetta hanno avviato una raccolta fondi con l'obiettivo di raccogliere 50.000 euro da donare alla loro beniamina, una somma equivalente al montepremi del reality. Nella descrizione dell'iniziativa si legge: "Nonostante l'enorme ingiustizia commessa, questo è il nostro modo di correggere gli errori altrui". In poche ore, la campagna ha superato il 50% dell'obiettivo.

La notizia della raccolta fondi ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando opinioni contrastanti. Mentre il fandom di Zeudi applaude l'iniziativa considerandola un gesto di affetto sincero, molti la criticano ritenendola eccessiva per un contesto televisivo, considerando che Zeudi per rimanere nei Lumina Studios di Roma è stata pagata.

Al momento, non è noto come Zeudi Di Palma reagirà a questa iniziativa e se accetterà la somma raccolta in suo favore. La diciottesima edizione del Grande Fratello si è conclusa con risultati inattesi, ma l'affetto dei fan per Zeudi Di Palma dimostra come, al di là delle classifiche ufficiali, il sostegno del pubblico possa manifestarsi in modi sorprendenti.

La reazione dell'ex Miss Italia alla vittoria di Jessica

Dopo aver festeggiato la vittoria di Jessica, o forse la sconfitta di Helena che l'aveva battuta al televoto, la partenopea si è congratulata con l'ex voce dei Gazosa: "Sono felicissima perché ha vinto Jessica Morlacchi. Ha vinto la mia preferita come concorrente. Meritava tanto questa vittoria. Le auguro il meglio, questo è solo l'inizio. Ti voglio bene Jessica", ha detto Zeudi alle telecamere.