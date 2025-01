Grande Fratello, Zeudi Di Palma a Stefania Orlando: “Javier potrebbe diventare una distrazione” e su Helena…

Nella Casa del Grande Fratello, Stefania Orlando e Zeudi De Palma si sono ritrovate a parlare apertamente delle emozioni e delle dinamiche che coinvolgono la giovane ex Miss Italia, divisa tra il sentimento per Helena Prestes e l'attrazione per Javier Martinez, che sarà al centro anche della puntata del 30 gennaio del reality show.

Zeudi si confida: il rapporto con Helena e l'attrazione per Javier

La gieffina partenopea ha ammesso di aver nutrito fin dall'inizio un interesse per la modella e di aver cercato di costruire un rapporto con lei. Tuttavia, a causa dell'indecisione di Helena, ha preferito fare un passo indietro. "Ho visto che la cosa non andava bene e mi sono distaccata", ha spiegato, riconoscendo che il suo comportamento ha ferito la ragazza, "è ovvio che sta soffrendo".

Stefania ha provato a giustificare le critiche della modella, ritenendo che siano frutto della delusione e del dispiacere per l'evoluzione della loro relazione: "Purtroppo, il vostro rapporto si è modificato, non ha più fiducia". Ma Zeudi ha ribattuto con fermezza: "Non ne ha mai avuta". La conduttrice ha cercato di farle vedere la situazione da un'altra prospettiva, sottolineando come Helena si sia sempre mostrata dalla sua parte.

Helena e Zeudi in una delle puntate passate

"Se le volessi bene, cercheresti di comprendere il suo stato d'animo" ha osservato, suggerendole comunque di proseguire la conoscenza con Javier per non precludersi nuove opportunità: "Tu devi andare avanti, bisogna sempre fare quello che ci dice il cuore e la testa, senza farsi troppi problemi". Zeudi, però, si è detta dispiaciuta.

L'ex Miss Italia ha ammesso di non riuscire più a vedere Helena come un'amica. A quel punto, Stefania ha incalzato con una domanda diretta: "Con Javi non c'è niente?". La ragazza ha risposto con sincerità: "Non c'è niente, se lo vuoi paragonare a quello che io provo per Helena. Ma c'è tanta attrazione e tanta intesa".

La conversazione si è fatta ancora più intensa quando Stefania ha chiesto: "Ma se tu potessi scegliere, sceglieresti Helena?". Zeudi, il cui comportamento ha suscitato molte polemiche sul web, ha annuito e ha rivelato di aver affrontato più volte questo discorso con Javier, per non dargli false speranze. Nonostante ciò, il pallavolista è rimasto al suo fianco. Stefania ha voluto scavare ancora più a fondo.

"Per te, Javier è una distrazione?", ha domandato l'Orlando. Zeudi ha ammesso che potrebbe diventarlo, ma al momento non lo è. Per non creare fraintendimenti, ha preferito mantenere una certa distanza. Al termine del confronto, Stefania l'ha ringraziata per la sua sincerità e l'ha spronata a seguire il suo cuore: "Adesso è tutto più chiaro. Segui quello che senti".