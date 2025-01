Grande Fratello: Zeudi Di Palma smascherata? La strategia con Helena e Javier fa discutere il web

Il comportamento di Zeudi Di Palma nella Casa del Grande Fratello continua ad alimentare dubbi e polemiche. Le sue ultime dichiarazioni su Helena Prestes sembrano confermare le teorie di chi sospetta che l'ex Miss Italia stia giocando una partita strategica, più che sentimentale. A rendere il tutto ancora più ambiguo, l'atteggiamento del suo staff, che prima ha chiesto la squalifica di Javier Martinez per una presunta e infondata accusa di omofobia, e ora - stando a quanto si legge sul web - avrebbe addirittura creato gruppi Telegram per sostenere la coppia Javier/Zeudi.

Ieri, Zeudi Di Palma ha pronunciato una frase che ha gettato nuova benzina sul fuoco. Parlando con Alfonso D'Apice del suo rapporto con Helena Prestes, ha dichiarato senza mezzi termini: "Io fuori di qua non l'avrei mai corteggiata. A parte che non so corteggiare, ma diciamo che non l'avrei proprio guardata."

Questa affermazione ha fatto scattare l'allarme tra i fan di Helena, che ora sono sicuri: Zeudi ha solo giocato di strategia. Se l'ex Miss Italia afferma che fuori dalla Casa non avrebbe mai guardato Helena, perché allora ha deciso di corteggiarla all'interno del reality? L'ipotesi che dietro i movimenti di Zeudi ci sia uno script studiato a tavolino trova sempre più conferme tra gli utenti sui social.

Helena Prestes non si fida di Zeudi

Già in precedenza, l'account X Agent Beast aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui il suo avvicinamento a Javier non sarebbe casuale, ma pilotato dagli autori per generare dinamiche più coinvolgenti. Se fosse vero, saremmo di fronte a una costruzione narrativa mirata a catturare l'attenzione del pubblico.

Prima il legame con Helena, che aveva fatto sognare i fan con il nome di #zelena, poi la repentina virata su Javier, mettendo in discussione il sentimento iniziale per la modella brasiliana. Troppi cambiamenti in troppo poco tempo per risultare credibili. Di fronte a questa improvvisa inversione di rotta, Helena Prestes ha deciso di non restare in silenzio e ha lanciato accuse molto dirette nei confronti di Zeudi. Durante una conversazione, ha affermato:

"Lei parla tanto di solidarietà femminile, ma è tanto furba e questo mi sta facendo molto arrabbiare. Lei è entrata qua dicendo agli autori che le piaceva Javier, poi è venuta da me e addirittura dice che l'ho baciata, ma è stata lei a baciarmi. Io ero in un momento difficile ed era lei a venire da me, poi alla fine ci siamo baciate. Ma non sono io ad essere andata da lei, figurati se lo facevo."

Per Helena, quindi, Zeudi avrebbe pianificato tutto fin dall'inizio, studiando con astuzia ogni mossa per inserirsi nelle dinamiche più forti del gioco. La modella brasiliana non ha dubbi: "Questa è molto furba, nella sua testina ha il piano che vuole attuare, è una furba con la F maiuscola. Io non le andrò contro, ma inizio a ritirarmi dopo quello che ho visto. Io sono una donna completa e non ho bisogno di nessuno. Questo gioco non lo gioco, vinco ritirandomi."

A nutrire dubbi su Zeudi non è solo Helena. Anche Iago Garcia, attore spagnolo e altro concorrente del reality, ha manifestato perplessità sul comportamento dell'ex Miss Italia. Dopo aver notato il suo repentino avvicinamento a Javier subito dopo l'uscita di Helena, ha dichiarato: "Sembra una ragazza molto intelligente, ma io non mi fido."Dichiarazioni che rafforzano i sospetti di una mossa strategica più che sentimentale.