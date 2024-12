Grande Fratello anticipazioni di stasera: immuni, ingressi a sorpresa e nomination del 23 dicembre

Stasera, 23 dicembre, il Grande Fratello torna su Canale 5 con una puntata ricca di colpi di scena. Un nuovo ingresso nella casa rischia di mettere ulteriormente in crisi il rapporto tra Shaila e Lorenzo, mentre sette concorrenti sono al televoto per conquistare l'immunità nelle prossime nomination. Ecco cosa aspettarsi dalla puntata pre-natalizia del reality.

Apertura della serata con Alfonso Signorini

Come di consueto, Alfonso Signorini darà il via alla puntata con i saluti al pubblico e alle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, pronte a commentare gli sviluppi della serata. In studio sarà presente anche Rebecca Staffelli, conduttrice di GF Daily, che porterà un'analisi in tempo reale del gradimento social attraverso i contributi raccolti su X (ex Twitter).

Le dinamiche della settimana: tra crisi e novità internazionali

Una grande novità arriva nella Casa: Alfonso Signorini ha annunciato uno scambio di concorrenti con l'edizione albanese del Grande Fratello. Tra i candidati italiani spicca il nome di Jessica Morlacchi, che potrebbe presto rappresentare, per un periodo limitato, l'Italia in Albania. L'evento segna una collaborazione storica tra i due format, con il conduttore albanese Ledion Lico entusiasta di questa iniziativa.

I rapporti tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a peggiorare. La coppia, che negli ultimi giorni ha vissuto numerosi scontri, sembra ormai distante. Stasera, l'ingresso della mamma di Shaila, la signora Luisa, potrebbe complicare ulteriormente le cose. La signora, che aveva già consigliato alla figlia di prendere le distanze da Lorenzo, cucinerà per i gieffini un pranzo natalizio speciale.

Anche la modella brasiliana Helena Martinez e il pallavolista argentino Javier Martinez saranno protagonisti. Dopo le tensioni della settimana, i due non hanno ancora trovato un chiarimento. Helena, dopo il coming out, si è avvicinata a Zeudi Di Palma, scambiandosi con lei un bacio a stampo, mentre Javier sembra interessato a Chiara Cainelli, con cui c'è stato un bacio durante una festa.

Televoto e previsioni: chi sarà immune?

Durante l'ultima puntata del programma sono finiti in nomination: Emanuele Fiori, Javier Martinez, Bernardo Cherubini, Tommaso Franchi, Lorenzo Spolverato, Helena Martinez e Zeudi Di Palma. Secondo i sondaggi online, i favoriti per ottenere l'immunità sono: Helena, Lorenzo Spolverato e Javier. Una possibile sorpresa potrebbe arrivare da Tommaso Franchi il cui rapporto con Mariavittoria continua ad interessare i fan dell'idraulico toscano.