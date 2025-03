Grande Fratello, Zeudi e Chiara nel mirino di Shaila: "Mi hanno incalzata contro Lorenzo. Persone sbagliate"

Dopo giorni di tensione e incomprensioni, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la coppia più longeva di questa edizione del Grande Fratello, si sono finalmente ritrovati. Ieri sera, su X, i fan hanno celebrato con entusiasmo il ritorno degli Shailenzo. Un riavvicinamento reso possibile anche grazie all'intervento di Giglio. Subito dopo, però, la partenopea non ha esitato a criticare Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli, accusandole di averle dato cattivi consigli.

Shaila e Lorenzo: il ritorno di fiamma grazie a Giglio

L'ex velina, una volta ritrovata la serenità tra le braccia di Spolverato, è andata dal suo amico per ringraziarlo per averle dato i giusti consigli. Allo stesso tempo la ballerina ha sottolineato come le parole di Zeudi De Palma e Chiara Cainelli avessero contribuito ad allontanarla dal modello milanese. "Grazie Giglio, erano giorni che volevo parlare con te, mi hai dato i giusti consigli. Purtroppo, in questi giorni ho parlato solo con persone sbagl... cioè diverse,che mi avevano consigliato altro... Ma alla fine è stato giusto così", ha affermato la gieffina.

L'artefice di questo amore ritrovato ha spiegato come sia riuscito a convincere Spolverato a riavvicinarsi a Shaila: "Ho detto a Lorenzo: ti fidi di me? Bene, vai a parlare con Shaila. E lui lo ha fatto". Un vero e proprio colpo da maestro, che ha permesso ai due di riscoprire il loro amore tormentato.

Shaila non ha risparmiato critiche a Zeudi e Chiara

Shaila e la delusione per Zeudi e Chiara

Se da un lato la ballerina ha trovato in Giglio un valido alleato, dall'altro non ha risparmiato critiche alle sue amiche, che secondo lei avrebbero alimentato i suoi dubbi su Lorenzo. Durante una chiacchierata con Mariavittoria e Jessica, l'ex Velina ha espresso il suo disappunto: "Quelle cose brutte che ho detto su Lorenzo non le penso", ha spiegato alle due concorrenti.

"Sono un essere umano, sfido chiunque a essere perfetto" ha aggiunto Shaila "Mi sono ritrovata a non sapere come gestire una cosa così grande. E infatti ho avuto un crollo emotivo. Mi sono vergognata di me, volevo andarmene per le cattiverie dette su Lorenzo", ha continuato la ballerina riferendosi anche agli scontri avuti durante l'ultima diretta.

"Non è vero che penso che non rifarei niente, eccetera. Probabilmente ho detto queste cose alle persone sbagliate, qualcuno può aver incalzato", ha dichiarato riferendosi a Chiara e Zeudi. Rivolgendosi a Mariavittoria, Shaila ha aggiunto: "Ne avessi parlato con te, non avresti incalzato e invece mi sono persa per la strada".

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Shaila Gatta si confida con Giglio in giardino