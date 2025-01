Grande Fratello, Yulia Bruschi pubblica un video dopo il mancato ripescaggio: "delusa e triste"

La decisione di escludere la modella cubana dal ripescaggio degli ex concorrenti del reality show non sembra essere stata sua, ma probabilmente è stata presa dalla produzione del programma.

Ieri sera, dopo la puntata del Grande Fratello, è emerso un retroscena inaspettato sul mancato ripescaggio di Yulia Bruschi, esclusa dalla possibilità di rientrare nella Casa attraverso il televoto aperto al pubblico. Inizialmente, le parole del conduttore Alfonso Signorini avevano lasciato intendere che fosse stata la stessa modella cubana a rinunciare per motivi personali, presumibilmente legati al procedimento legale in corso. Tuttavia, le dichiarazioni della giovane hanno rivelato una realtà diversa.

Le parole di Yulia dopo la puntata

Poco dopo la fine della trasmissione, la Naomi Bruschi ha espresso il suo rammarico in una diretta social, lasciando intendere che la decisione di escluderla dal televoto non sia stata sua, ma imposta dagli autori del programma. "Sono molto delusa e triste per non essere potuta rientrare. Però vabbè, sicuramente non sarà questa occasione, ma ce ne sarà un'altra. Io comunque continuo a crederci lo stesso, grazie a voi che mi date un amore immenso e mi supportate.", ha spiegato Yulia ai suoi follower.

Al termine della puntata, il fidanzato Giglio, resosi conto che Yulia non aveva partecipato al televoto, è stato sopraffatto dall'emozione. Preso dallo sconforto, si è rifugiato in giardino, dove è scoppiato in lacrime. A sostenerlo in quel momento difficile sono stati alcuni coinquilini, tra cui Luca Calvani, che ha cercato di consolarlo e offrirgli supporto.

I motivi dell'esclusione dell'ex gieffina

Il mancato ripescaggio sembra essere legato al procedimento legale che coinvolge Yulia. Secondo quanto spiegato da Alfonso Signorini in una puntata precedente, il caso riguarda un'accusa di aggressione mossa dall'ex fidanzato Simone Costa , che ha dichiarato di essere stato colpito da un bicchiere lanciato da Yulia durante una lite. L'incidente avrebbe causato una ferita grave al volto, al punto da mettere a rischio la vista di Simone.

La produzione del Grande Fratello, in accordo con Mediaset e i legali della modella, aveva stabilito che la permanenza di Yulia nel reality fosse incompatibile con la gestione di una situazione così delicata, motivando così la sua uscita dal programma e, a quanto pare, anche l'esclusione dal televoto di ripescaggio. Secondo la madre di Yulia, invece, sua figlia sarebbe stata ingannata dagli autori .