Grande Fratello, Shaila e Lorenzo: polemiche e proteste dopo il ripescaggio di Helena e Iago “che inc*latura”

Il ripescaggio di sei ex concorrenti, eliminati durante le precedenti puntate, non è stato accolto bene da alcuni dei protagonisti del reality show.

La puntata di ieri sera del Grande Fratello ha generato un acceso dibattito, sia dentro che fuori la Casa, a causa del ripescaggio di sei ex concorrenti. Dal televoto aperto al pubblico erano escluse dalla possibilità di rientrare Eleonora Cecere, Yulia Naomi Bruschi e Ilaria Clemente, che per motivi personali hanno rinunciato all'opportunità. Tuttavia, l'eventualità che alcuni degli eliminati tornino in gioco ha scatenato le critiche di alcuni concorrenti ancora in gara, tra cui Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, i quali hanno espresso apertamente il loro dissenso.

Le accuse di Shaila e Lorenzo contro gli autori

Durante una conversazione avvenuta quando le telecamere della diretta si sono spente, l'ex velina ha espresso la sua frustrazione per la decisione degli autori: "Che gli ex concorrenti possano rientrare non la trovo una cosa bizzarra, mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirate possano avere l'opportunità di rientrare".

E ancora: "Che punizione è se poi ti danno l'opportunità di rientrare? Adesso pure io mi faccio far entrare un bigliettino, tanto il massimo della punizione qual è? Mi mettono in nomination o mi mandano in tugurio. Boh, mi sembra tutto un po' curioso." Shaila Gatta ha sottolineato anche un'altra preoccupazione: il vantaggio acquisito dagli ex concorrenti nel conoscere ciò che è accaduto fuori dalla Casa, grazie alla loro permanenza nel mondo esterno.

Iago Garcia è tra i sei concorrenti che possono essere ripescati

"Questo è un plus per loro. Per noi è una inc.latura, soprattutto per chi ti è stato nemico." Anche Lorenzo Spolverato ha condiviso il pensiero della compagna, definendo la decisione ingiusta e sottolineando il vantaggio competitivo dei possibili ripescati. Nonostante le polemiche, il pubblico da casa ha scelto di riammettere temporaneamente sei ex concorrenti.

I prescelti attraverso un televoto flash, al momento risiedono nel tugurio dei Lumina Studios in attesa di conoscere il proprio destino giovedì prossimo. I più votati sono stati: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia, Michael Castorino, Federica Petagna, Eva Grimaldi. Tra questi, quattro saranno ufficialmente reintegrati nel gioco nella puntata di giovedì, in base al televoto aperto ieri sera.

Grande Fratello: sei ex concorrenti ripescati, quattro rientreranno nella Casa, nessuno in nomination

Il possibile ritorno di personalità forti come Helena Prestes e Iago Garcia promette di rimescolare le carte, creando nuove alleanze e rivalità. La decisione degli autori di introdurre il ripescaggio ha sollevato interrogativi sull'equità del gioco e sul trattamento riservato ai gieffini rimasti nella Casa fin dall'inizio.