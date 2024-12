Grande Fratello: Yulia lascia la Casa dopo la denuncia di Simone Costa, la reazione agghiacciante di Giglio

Dalla puntata di ieri sera, Yulia Bruschi non è più una concorrente del Grande Fratello. La modella cubana, dopo essere uscita temporaneamente dalla Casa per motivi personali, ha comunicato insieme alla produzione che il suo abbandono sarà definitivo. La decisione arriva in seguito a una denuncia ricevuta dal suo ex fidanzato, Simone Costa, che l'ha accusata di averlo aggredito fisicamente poco prima del suo ingresso nel reality.

Il motivo dell'abbandono

La vicenda è stata spiegata in diretta da Alfonso Signorini, che ha aggiornato i concorrenti e il pubblico sull'accaduto. Simone ha accusato Yulia di avergli lanciato un bicchiere durante una lite, causandogli una grave ferita al volto, al punto da rischiare la vista. Questa denuncia, secondo quanto spiegato dal conduttore, è stata comunicata alla modella dai suoi familiari e dal suo legale. Il conduttore ha sottolineato che Mediaset, Endemol e la stessa modella hanno concordato che la sua permanenza nel programma non fosse compatibile con la gestione di una situazione così delicata.

Le parole di Yulia

Prima di lasciare la Casa, l'ormai ex gieffina ha voluto esprimere il suo punto di vista: "Questa è la versione di Simone. Io sono una persona perbene. Avrò modo di dire la mia verità, che è ben diversa. Si interrompe un percorso, ma non di certo il mio sogno." La modella ha salutato i suoi coinquilini, dedicando un momento speciale a Giglio, con il quale ha intrapreso una relazione durante il reality.

Yulia e Giglio nella puntata del 9 dicembre del Grande Fratello

La promessa di Yulia è di aspettarlo fuori dalla Casa. Giglio, visibilmente emozionato, ha ribadito il suo supporto, ma ha scelto di proseguire il suo percorso nel programma: "Lo vuole lei. Questo percorso è diventato mio e di Yulia." Le dichiarazioni di Giglio hanno diviso gli spettatori, soprattutto quando ha commentato l'accusa ricevuta da Yulia: "So che Yulia è una persona fantastica, e se ha fatto quella cosa, è perché la persona di fronte non l'ha saputa leggere, non l'ha saputa capire," giustificando il presunto gesto della fidanzata.

Un addio necessario

Alfonso Signorini ha spiegato che la decisione è stata presa per permettere a Yulia di concentrarsi sulla sua difesa legale e poi ha letto il comunicato ufficiale del Grande Fratello: "La produzione, e io Yulia, abbiamo deciso di comune accordo che questa complessa vicenda non è evidentemente compatibile con la permanenza in casa".

"Per questo lascia la Casa e abbandona per sempre il gioco, per affrontare nel migliore dei modi la delicatissima situazione". Il conduttore ha poi aggiunto: "Questa decisione è stata presa per consentire a Yulia di organizzare la sua linea difensiva. Per farlo è necessario che lasci la casa. Chiaro che vederla mentre fa un trenino o prepara un piatto di lasagne sarebbe del tutto incompatibile". Subito dopo l'avventura di Yulia al Grande fratello e finita, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. .

