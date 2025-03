Grande Fratello: Stefania Orlando eliminata, Helena e Shaila nominate a rischio. Il riassunto del 13 marzo

La puntata del Grande Fratello, andata in onda giovedì 13 marzo, è stata particolarmente scoppiettante. Eliminata Stefania Orlando, protagonista di un confronto con Beatrice Luzzi.

Consueto appuntamento con una puntata del Grande Fratello, in onda giovedì 13 marzo. Il programma, condotto da Alfonso Signorini, vede la presenza fissa delle opinioniste Beatrice Luzzi e Cesar Buonamici, mentre Rebecca Staffelli è nella postazione social.

Pronti via, e si parte subito con la solita polemica di Helena Prestes nei confronti di Javier Martinez. Per il resto, ovviamente, l'attenzione maggiore era concentrata sull'eliminazione e sulle nuove nomination. La puntata ha visto un'eliminazione, quella di Stefania Orlando, e cinque nominati che si sfideranno al televoto nella prossima puntata.

In questo articolo facciamo il punto della situazione sull'ultima puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello: l'eliminazione e le nomination della puntata del 13 marzo

Stefania Orlando

L'ultima puntata del Grande Fratello è incentrata sulla sfida tra i nominati della scorsa puntata. Ricordiamo che in nomination erano finiti Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli.

Alla fine il verdetto è arrivato e la persona che ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello è stata Stefania Orlando, che tra l'altro è stata protagonista di un dibattito piuttosto acceso con l'opinionista Beatrice Luzzi. Si è trattato di un confronto particolarmente interessante e tra l'altro Beatrice Luzzi si è resta protagonista di un battibecco pure con Cesara Buonamici, facendo irritare non poco il conduttore Alfonso Signorini.

Stefania Orlando, tra l'altro, ha avuto una discussione anche con Giglio, il quale ha risposto alle accuse della showgirl che lo aveva descritto come un "concorrente comodino". L'eliminazione di Stefania Orlando avrà sicuramente reso felici molti inquilini della casa del Grande Fratello, che l'hanno definita "cattiva".

Grande curiosità ovviamente anche per scoprire le nuove nomination e vedere chi è coinvolto tra gli inquilini. I nominati nella puntata del 13 marzo sono Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Dunque, nella prossima puntata, quella di lunedì 17 marzo, sarà una sfida estremamente interessante e sarà curioso scoprire chi dovrà lasciare la casa più spiata d'Italia.