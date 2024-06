Grande Fratello: Vittorio Menozzi ha una nuova fiamma? Scopri di chi si tratterebbe

Una segnalazione ha affiancato il nome dell'ex concorrente del reality show di Canale 5 ad una creative director di origini americane: ecco il nome che circola in questo momento sul web.

Vittorio Menozzi è stato uno dei concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello di Canale 5. All'interno della casa, si era legato a Greta Rossetti, e tra i due sembrava potesse nascere una storia d'amore. Tuttavia, la conoscenza si è interrotta, forse anche per l'arrivo di Sergio D'Ottavio nella Casa più spiata d'Italia.

La nuova fiamma di Vittorio Menozzi

Il percorso del modello durante il programma di Canale 5 è stato anche caratterizzato dal rapporto con Beatrice Luzzi. Tra i due si è stabilito un forte legame, durato per quasi tutta la permanenza di Vittorio nella Casa. In una recente intervista a RDS, Menozzi ha detto: "La figura che più ha influenzato il mio percorso è stata Bea e questo glielo devo. Perché se non ci fosse stata lei io avrei fatto senza ombra di dubbio un percorso diverso."

Nei giorni scorsi, durante il compleanno di Letizia Petris, Vittorio è stato al centro di un caso quando, arrivato in ritardo al ristorante, ha preferito evitare di salutare Greta e Sergio. "La maleducazione è una patologia", aveva scritto quest'ultimo sui social, qualche giorno prima di annunciare la rottura del suo fidanzamento con Greta, con cui si è rivisto nelle ultime ore.

Vittorio nella Casa del Grande Fratello con Beatrice

Oggi, Vittorio è tornato al centro del gossip grazie a una segnalazione arrivata a Deianira Marzano e condivisa dall'esperta di gossip sul suo profilo Instagram. Nel post si vede Vittorio con una ragazza, e nella caption si legge: "Sui social si crede che lei sia la nuova fiamma di Vittorio Menozzi. Lei si chiama Lucia Neamtu ed è una direttrice creativa, curatrice e designer di New York, che ha esposto alla Design Week di Milano".