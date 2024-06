Grande Fratello: Sergio e Greta, "Stanno capendo se possono ricucire la rottura". Le ultime indiscrezioni

Dopo la clamorosa rottura tra i due ex gieffini, sembra che in queste ultime ore ci siano stati degli incontri per vedere se esiste una possibilità di ricucire il rapporto: ecco cosa si sa.

Sergio D'Ottavio e Greta Rossetti del Grande Fratello si sono lasciati circa dieci giorni fa. Fu l'impresario laziale a comunicare la rottura con un post condiviso sui social, accusando l'ormai ex fidanzata di averlo tradito. Dopo il clamore iniziale, sembra che i due abbiano deciso di incontrarsi per capire se ci sono possibilità di ricucire il rapporto.

Tentativi di riconciliazione e gli incontri recenti di Sergio e Greta

Gli ultimi aggiornamenti sulla coppia, formatasi nella Casa del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono arrivati da Alessandro Rosica e sono stati confermati da Marcella Bonifacio, mamma di Greta, sempre molto attiva sui social. L'esperto di gossip, conosciuto sul web con lo pseudonimo di Investigatore Social, ha risposto ad alcune domande dei 'sergetti', come si chiamano fan della coppia su X.

"Mi state chiedendo tutto di Sergio e Greta. Sono persone adulte e vaccinate, e come tutte le persone adulte stanno capendo se si possa ricucire la loro rottura - ha affermato - Da qui i loro incontri negli ultimi giorni. Per ora non si sa altro. Ma sicuramente stanno pensando se ricominciare o chiudere per sempre". Attualmente, i due gieffini si trovano nella stessa località, Jesolo. Alcune foto pubblicate sul web dimostrano la loro presenza lì, anche se non compaiono mai insieme.

Sergio e Greta al Grande Fratello

Dopo il post in cui veniva accusata di tradimento e alcune supposizioni su chi fosse il terzo incomodo, Greta ha condiviso su Instagram un post chiarificatore: "Nelle motivazioni della fine della relazione con Sergio non c'entrano assolutamente terze persone. Quindi vi chiedo per favore di non fare articoli dove insinuate tradimenti con i miei ex", riferendosi a Pierluigi Cappelluzzo e Eugenio Colombo".

Grande Fratello, parla la madre di Greta Rossetti: "Attenzione a quello che fate. Tagliatevi la lingua"

Poi ha aggiunto: "Ho sempre detto io in primis di volergli bene, però se sono ex è perché devono rimanere tali. Non è che ogni volta che c'è una litigata deve comparire per forza un ex, per me una relazione chiusa è chiusa quindi tranquilli non ci sono pericoli di questo genere. Non c'è stato nessun tradimento, e soprattutto loro hanno la loro vita, quindi vi chiedo per favore di non associarli a me per evitare di creare problemi anche a loro stessi. Grazie".