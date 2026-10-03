Grande Fratello Vip, tensioni, nomination e il candidato all’eliminazione

La serata ha visto protagonisti Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Alex Belli tra scontri e chiarimenti mentre il pubblico ha deciso chi tra i concorrenti in nomination ora rischia l'eliminazione

Ieri sera, venerdì 2 ottobre è andato in onda un nuovo appuntamento con il Grande Fratello VIP, una serata caratterizzata da nuove tensioni tra i concorrenti, chiarimenti, confronti e momenti particolarmente emozionanti. Il pubblico ha scelto il primo concorrente candidato alla prossima eliminazione. Alla guida del reality, come sempre, Ilary Blasi, affiancata da Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Grande Fratello Vip, cosa è successo nella puntata del 2 ottobre: Guendalina Tavassi al centro delle polemiche

La prima protagonista della serata è stata Guendalina Tavassi, una delle concorrenti che maggiormente si è esposta nel corso della settimana, finendo al centro di diverse dinamiche e, di conseguenza, di numerose polemiche.

Nel corso della settimana, Tavassi aveva sostenuto che, secondo lei, il naso di Federica Morello non fosse naturale. Nella discussione era intervenuto anche Jonathan Kashanian, invitando Guendalina a non insistere sull'argomento.

A quel punto, sia Tavassi sia Marina La Rosa lo avevano accusato di voler andare d'accordo con tutti e di non prendere mai una posizione netta. Per Selvaggia Lucarelli, invece, Jonathan, invitando Guendalina a fare un passo indietro nella discussione, aveva effettivamente preso posizione.

Marina La Rosa e Alex Belli, nuovo scontro nella Casa

Al centro delle dinamiche della puntata è tornata anche Federica Morello, che continua a sostenere che le altre donne della Casa siano invidiose nei suoi confronti.

Nel frattempo, tra Marina La Rosa e Alex Belli c'è stato un nuovo scontro. I due si sono già confrontati duramente durante la settimana e anche in puntata hanno confermato la reciproca antipatia. L'attore ha accusato Marina di avere ancora molto da mostrare al pubblico, sostenendo che non volesse andare oltre il personaggio che si è costruita.

Marina ha replicato spiegando di essere una persona che dice sempre ciò che pensa: non necessariamente una verità assoluta, ma quella che per lei è la propria verità. La psicologa ha inoltre criticato l'atteggiamento di Alex, invitandolo simbolicamente a uscire dal personaggio di CentoVetrine.

Giancarlo Danto e Valeria Marini fanno pace?

Spazio anche al rapporto tra Giancarlo Danto e Valeria Marini, legati da un'amicizia nata già prima dell'ingresso nella Casa. Nella precedente puntata, Marini aveva nominato Danto spiegando che, prima di entrare nel Grande Fratello, lui la chiamava spesso, mentre nella Casa arrivava persino a salutarla appena.

Danto aveva ammesso di essersi sentito tradito e preso in giro: aveva raccontato di aver dato molto a Valeria, a volte anche senza ricevere altrettanto. Durante la diretta i due hanno avuto modo di chiarirsi. Resta ora da capire se la pace raggiunta davanti alle telecamere durerà anche nei prossimi giorni.

Guendalina riabbraccia la figlia, lettera per Piera Meloni

Tra i momenti più emozionanti della serata c'è stato anche l'incontro di Guendalina Tavassi con la figlia Chloe, che proprio ieri ha compiuto tredici anni. Momento altrettanto intenso per Piera Meloni, che ha ricevuto una lettera dal fidanzato Gian Marco Ciaccia. La concorrente si era sentita in colpa per il modo in cui aveva affrontato alcuni dubbi legati alla loro relazione.

Nella lettera, Gian Marco le ha scritto che quei dubbi avevano ormai "un nome e un cognome" e che le erano bastati dieci giorni per dimenticarsi di loro. Le ha quindi chiesto la possibilità di guardarsi negli occhi prima di decidere cosa fare della loro storia. Piera lo ha ringraziato, riconoscendo di aver visto nella sua lettera l'intelligenza che l'ha fatta innamorare di lui. La concorrente si è inoltre scusata per averlo fatto stare male e ha ammesso di non avergli parlato prima dei propri dubbi.

"Un anno e mezzo non si dimentica in dieci giorni", ha spiegato Piera. Anche Cesara Buonamici ha commentato positivamente il comportamento di Gian Marco: "Per me questo Gian Marco è veramente un signore".

Giancarlo Danto è il primo candidato all'eliminazione

Nella precedente puntata erano finiti al televoto Alex Belli, Marina La Rosa, Alessandro Varsi e Giancarlo Danto, quest'ultimo è il primo candidato alla prossima eliminazione, essendo stato il meno votato dal pubblico. Queste le percentuali del televoto:

Marina La Rosa: 35,18%

35,18% Alessandro Varsi: 34,66%

34,66% Alex Belli: 15,21%

15,21% Giancarlo Danto: 14,95%

Le nomination della serata

Prima delle nomination, Ilary Blasi ha annunciato i concorrenti immuni: Giulia, Megan e Jonathan. Sono quindi iniziate le nomination, con questi risultati:

Federica Morello ha indicato Guendalina Tavassi;

ha indicato Guendalina Tavassi; Alex Belli ha scelto Marina La Rosa;

ha scelto Marina La Rosa; Carmen Di Pietro ha fatto il nome di Marina La Rosa;

ha fatto il nome di Marina La Rosa; Alessandro Roncaccia ha indicato Federica Morello;

ha indicato Federica Morello; Valeria Marini ha nominato Carmen Di Pietro;

ha nominato Carmen Di Pietro; Giacomo Gallani ha indicato Federica Morello;

ha indicato Federica Morello; Guendalina Tavassi ha scelto Federica Morello;

ha scelto Federica Morello; Moreno Morello ha fatto il nome di Guendalina Tavassi;

ha fatto il nome di Guendalina Tavassi; Alessandro Varsi ha indicato Moreno Morello;

ha indicato Moreno Morello; Piera Meloni ha nominato Federica Morello;

ha nominato Federica Morello; Marina La Rosa ha scelto Alex Belli;

ha scelto Alex Belli; Andreas Muller ha indicato Moreno Morello;

ha indicato Moreno Morello; Jonathan Kashanian ha nominato Guendalina Tavassi;

ha nominato Guendalina Tavassi; Megan Ria ha indicato Marina La Rosa;

ha indicato Marina La Rosa; Giulia Provvedi ha fatto il nome di Moreno Morello;

ha fatto il nome di Moreno Morello; Giancarlo Danto ha nominato Alessandro Varsi.

I concorrenti al televoto

Al termine delle nomination, i concorrenti indicati sono Federica Morello, Guendalina Tavassi, Marina La Rosa e Moreno Morello. Ilary Blasi ha quindi aperto il televoto, il concorrente che riceverà meno voti diventerà il secondo candidato all'eliminazione, andando così ad aggiungersi a Giancarlo Danto.