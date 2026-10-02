Grande Fratello Vip, messaggio per Piera Meloni e chi sarà il meno votato

Questa sera, venerdì 2 ottobre, nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli nel ruolo di opinioniste. La puntata si preannuncia particolarmente movimentata, tra confronti, tensioni e sorprese per i concorrenti.

Questa sera non è prevista un'eliminazione definitiva. Il concorrente che riceverà meno voti dal pubblico, però, diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione, rendendo il televoto uno degli elementi centrali della puntata.

Grande Fratello Vip, cosa succede stasera: tutti i confronti nella Casa

Nella Casa stanno iniziando a delinearsi le prime antipatie e i rapporti tra i concorrenti diventano sempre più tesi. Al centro dell'attenzione ci sono il rapporto complicato tra Guendalina Tavassi e Federica Morello, le continue provocazioni tra Alex Belli e Marina La Rosa e Jonathan Kashanian, accusato dagli altri concorrenti di non voler prendere una posizione.

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Questa sera il Grande Fratello metterà i protagonisti di fronte alle rispettive tensioni, dando spazio a chiarimenti e confronti. A far discutere è stata anche la prova di talento dedicata al nuoto sincronizzato. Il ruolo da protagonista assunto da Federica Morello non avrebbe convinto tutti, alimentando malumori, gelosie e qualche scintilla durante la preparazione dello spettacolo.

Spazio anche alla vicenda sentimentale di Piera Meloni, ancora alle prese con i dubbi legati alla sua storia d'amore. Nel corso della puntata dovrebbe arrivare un momento importante: Piera scoprirà attraverso un videomessaggio cosa pensa il suo fidanzato Gian Marco della loro relazione.

Tra le sorprese della serata ci sarà inoltre un momento particolarmente emozionante per Guendalina Tavassi. La figlia Chloe non vuole festeggiare il compleanno senza la mamma e farà il suo ingresso nella Casa per regalarle un abbraccio speciale.

Televoto Grande Fratello Vip: il sondaggio indica Marina La Rosa in testa

Il televoto coinvolge Alex Belli, Giancarlo Danto, Marina La Rosa e Alessandro Varsi. In attesa del verdetto ufficiale, un'indicazione arriva dal sondaggio online di ForumFree, dove le percentuali riportate sono le seguenti:

Marina La Rosa: 40,94%

Alex Belli: 26,53%

Giancarlo Danto: 17,55%

Alessandro Varsi: 14,98%

I dati del sondaggio mostrano quindi Marina La Rosa davanti agli altri concorrenti, mentre Alessandro Varsi raccoglie al momento la percentuale più bassa tra i quattro. Si tratta però esclusivamente di un sondaggio online e non del televoto ufficiale: il verdetto che determinerà il primo candidato alla prossima eliminazione sarà quello comunicato durante la puntata di questa sera.

L'appuntamento con il Grande Fratello Vip è dunque fissato per questa sera, venerdì 2 ottobre, con nuovi confronti, sorprese e il verdetto del pubblico sul primo candidato alla prossima eliminazione.