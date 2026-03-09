Grande Fratello Vip: svelate le spie di Alfonso Signorini nel cast di Ilary Blasi

L'ex conduttore aveva scelto due concorenti che avrebbero ricoperto il ruolo di spia all'inerno del reality. Il loro ruolo: osservare e riferire tutto ciò che accade nella casa agli autori.

Il 17 marzo prenderà il via la nuova edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Accanto a lei, in veste di opinioniste, ci saranno Cesara Buonamici, che torna a questo ruolo per la terza volta dopo averlo ricoperto due volte con Alfonso Signorini, e Selvaggia Lucarelli, che invece farà il suo debutto assoluto come opinionista nel reality.

Il cast: da 18 a 16 concorrenti

Ieri sono stati rivelati i concorrenti che entreranno nella casa più spiata d'Italia, con alcune novità rispetto alla lista originale. Davide Maggio ha spiegato che inizialmente i vipponi previsti erano 18, ma due partecipanti sarebbero stati esclusi, portando il numero finale a 16.

Il cast originario comprendeva anche Evelina Sgarbi, nota per le vicende legate al padre Vittorio e Francesco Faraoni, pugile di 31 anni, fratello minore del kickboxer Mattia Faraoni (campione mondiale ISKA), attualmente impiegato nel settore informatico. Non è chiaro se questi due concorrenti possano entrare successivamente.

Francesca Manzini

I "vip spie" della nuova edizione

Inoltre Maggio ha rivelato una novità prevista da Alfonso Signorini, due concorrenti spia, una sorta di talpe che fungessero da collante tra i coinquilini e gli autori del reality. "Tra gli inquilini più famosi dell'edizione - in gran parte presi dal cast di Signorini e De Filippi - ce ne sono due che avrebbero dovuto avere un compito ben preciso: fare le spie, una sorta di 'raccordo' tra gli autori e la casa, sempre in nome della genuinità del reality. Se nella nuova gestione mantengano o meno questo ruolo, sarà facile scoprirlo. Gli altri concorrenti sono avvisati! Sono Francesca Manzini e Marco Berry", si legge sul portale.

I sedici concorrenti del Grande Fratello Vip