Too Hot To Handle Italia: Carlotta Cocina e Alessandro Varsi, la verità sulla loro storia dopo il reality

Quest'estate Netflix ha lanciato la prima stagione di Too Hot To Handle Italia, il dating show che ha fatto discutere e appassionato il pubblico. Le puntate, tuttavia, erano state registrate circa diciotto mesi fa e questo ha alimentato la curiosità dei fan: le coppie formatesi nella villa caraibica sono riuscite a resistere alla prova del tempo?

Nelle ultime, a rompere il silenzio è stata Carlotta Cocina, che sui social ha raccontato come sono andate davvero le cose con Alessandro Varsi, il ragazzo con cui aveva vissuto un'intensa relazione sotto le telecamere.

Cosa è successo alle coppie del reality dopo le registrazioni

Se da un lato i telespettatori speravano in un lieto fine, dall'altro le notizie che arrivano dalle ex coppie del reality non sono incoraggianti. Abbiamo infatti scoperto che Daniele Iaià e Biza Alte si sono lasciati, e la stessa sorte sembra aver toccato Carlotta e Alessandro. A confermarlo è stato proprio un lungo messaggio condiviso dalla ragazza, in cui ha ripercorso i momenti vissuti insieme nel programma e dopo, ma che si è concluso con un "tuttavia" che non ha lasciato spazio a dubbi.

Il lungo messaggio di Carlotta Cocina per Alessandro Varsi

"Premetto che ho pensato varie volte se pubblicare e ancora di più cosa scrivere di noi - ha esordito Carlotta - Vedendo questo show ho amato tutto ma ancora di più ho amato ciò che ho provato lì dentro. Sei stato per me, dentro quella villa, un compagno d'avventura caraibica quasi eccezionale...".

Too Hot To Handle Italia: Carlotta Cocina e Alessandro Varsi

Dal colpo di fulmine in villa ai momenti romantici

Un racconto ricco di ricordi, emozioni e dettagli di una storia nata sotto i riflettori, tra sguardi intensi, notti passate a parlare e momenti romantici come la colazione con i pancake a forma di sole. Ma la chiusura del messaggio è stata emblematica: "Lì dentro sei stato la mia calamita per tutto il tempo, fuori da lì, la mia calamità! Tuttavia...". Proprio quel tuttavia, parola simbolo del programma quando Lana annunciava una sanzione, ha fatto intuire ai fan che la relazione si è interrotta.

Una storia durata dodici mesi

La conferma è arrivata poco dopo: un anno di passione, poi la rottura. Carlotta ha anche aggiunto un dettaglio significativo, spiegando che né la sua famiglia né i suoi amici hanno mai visto di buon occhio Alessandro. Una dichiarazione che chiude definitivamente il capitolo su una delle coppie più chiacchierate e amate di Too Hot To Handle Italia.