Grande Fratello Vip, Moreno Morello eliminato: Valeria Marini vuole lasciare la Casa

La decima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 16 ottobre, ha regalato nuovi colpi di scena. Il reality show condotto da Ilary Blasi ha visto l'eliminazione di Moreno Morello, risultato il meno votato dal pubblico al televoto. Nel corso della serata non sono mancati scontri, confronti accesi, alleanze sospette e momenti di tensione tra i concorrenti.

Le dinamiche della decima puntata del Grande Fratello Vip

A catalizzare l'attenzione sono state soprattutto le dichiarazioni di Valeria Marini, che ha manifestato la volontà di abbandonare il programma, e il faccia a faccia tra Andreas Muller e Megan Ria. Spazio anche al rapporto sempre più ambiguo tra Alex Belli e Marina La Rosa, oltre alle consuete nomination che hanno decretato i concorrenti al televoto.

Guendalina Tavassi contro Alessandro Varsi

Tra i primi momenti di tensione della puntata c'è stata la discussione che ha coinvolto Guendalina Tavassi, protagonista di un confronto con Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi.

Guendalina Tavassi durante la decima puntata del Grande Fratello Vip

Durante la settimana, Guendalina ha accusato Alessandro Varsi di averle strappato di mano un foglio mentre stava preparando l'elenco delle cose da comprare. Il concorrente ha respinto le accuse, dando vita a un nuovo momento di confronto all'interno della Casa.

Valeria Marini e Carmen Di Pietro, la caduta diventa virale

Nel corso della puntata, Valeria Marini e Carmen Di Pietro hanno scoperto che il video della loro caduta, avvenuta durante la precedente puntata, ha raggiunto su Instagram 35 milioni di visualizzazioni, diventando virale in tutto il mondo.

La reazione di Valeria Marini è stata particolarmente accesa quando ha rivisto le immagini. La showgirl ha commentato con amarezza il modo in cui è apparsa nel filmato, dichiarando di non essersi piaciuta.

A infastidirla, soprattutto, è stato il fatto che la caduta abbia provocato le risate di chi stava guardando. "Ho preso una bella testata in faccia e vedo che ridono. Non mi piace, mi sono fatta male", ha detto Valeria, sottolineando di aver provato dolore durante l'incidente.

Marina La Rosa e Alex Belli nel Confessionale

Alex Belli e Marina La Rosa: è nata una vera amicizia?

Continua a far discutere il rapporto tra Alex Belli e Marina La Rosa. Dopo essere stati praticamente nemici giurati nelle prime settimane del reality, i due sembrano aver trovato un nuovo equilibrio, arrivando a instaurare una particolare sintonia.

Alex Belli ha definito il loro rapporto una "chimica linguistica", richiamando la celebre "chimica artistica" vissuta con Soleil Sorge durante la sua precedente partecipazione al Grande Fratello Vip.

Il loro avvicinamento, tuttavia, non convince tutti. Alcuni concorrenti sospettano che questa nuova amicizia possa essere una strategia per movimentare le dinamiche del programma e provocare reazioni all'interno della Casa.

Andreas Muller e Megan Ria, confronto acceso nella Casa

Uno dei momenti più controversi della serata ha riguardato il faccia a faccia tra Andreas Muller e Megan Ria, entrambi ballerini ed ex concorrenti di Amici. Andreas, vincitore della sedicesima edizione del talent show, si è trovato a confrontarsi con la giovane ballerina, che lo ha accusato di aver costruito un muro tra loro.

Nel tentativo di chiarire la situazione, Ilary Blasi ha invitato i due a sfidarsi in una battle di danza. Andreas, però, si è tirato indietro "No, non mi sento a mio agio", ha dichiarato il ballerino. La conduttrice lo ha quindi invitato a essere "più morbido", ma lui ha ribadito la propria posizione: "Non mi va di forzarmi".

Il rifiuto ha aggiunto un nuovo elemento di tensione al confronto, lasciando aperti gli interrogativi sul rapporto tra i due concorrenti.

Grande Fratello Vip, la vittoria dei giovani e l'incontro di Danto con il papà

Nel corso della puntata, i giovani hanno conquistato la Battle dei Talenti, aggiudicandosi un momento importante all'interno della competizione. Spazio anche alle emozioni per Giancarlo Danto, che ha avuto l'occasione di incontrare il papà Carmelo. Un momento personale che ha regalato una parentesi più tenera in una serata caratterizzata soprattutto da scontri e discussioni.

Moreno Morello eliminato dal Grande Fratello Vip: le percentuali del televoto

Il verdetto del pubblico ha decretato l'eliminazione di Moreno Morello, che ha ottenuto la percentuale più bassa tra i sei concorrenti in nomination. L'ex inviato di Striscia la Notizia ha accolto il risultato con ironia, scherzando al momento della lettura del verdetto: "Non so se sono stato eliminato o liberato". Ecco le percentuali del televoto:

Andreas Muller: 23,91%; Marina La Rosa: 22,06%; Giacomo Gallani: 15,45%; Megan Ria: 14,81%; Jonathan Kashanian: 12,86%; Moreno Morello: 10,91%.

Con il 10,91% delle preferenze, Moreno Morello ha quindi dovuto lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip.

Valeria Marini vuole abbandonare il Grande Fratello Vip

A sorprendere il pubblico sono state anche le parole di Valeria Marini, che nella parte finale della puntata ha manifestato apertamente il desiderio di lasciare il reality. "Voglio uscire da questo inferno", ha dichiarato la showgirl, lasciando intendere di essere arrivata a un punto di forte difficoltà.

Interpellata da Ilary Blasi, Valeria ha spiegato di non riuscire più a sopportare alcune dinamiche della Casa e le tensioni accumulate negli ultimi giorni. "Non mi piacciono le falsità che si sono create. Non ce la faccio più psicologicamente, forse perché non ho dormito per tre notti. Non ce la faccio", ha aggiunto.

Resta ora da capire se la showgirl deciderà davvero di abbandonare il programma o se troverà la forza di proseguire la sua avventura.

Grande Fratello Vip, tutte le nomination della decima puntata

La serata si è conclusa con le consuete nomination del Grande Fratello Vip, che hanno delineato i nuovi equilibri tra i concorrenti. Ecco come si sono svolte le nomination del Grande Fratello Vip durante la decima puntata:

Giulia Provvedi ha fatto il nome di Valeria Marini.

ha fatto il nome di Valeria Marini. Jonathan Kashanian ha puntato il dito contro Marina La Rosa.

ha puntato il dito contro Marina La Rosa. Piera Meloni ha scelto di nominare Valeria Marini.

ha scelto di nominare Valeria Marini. Alex Belli ha deciso di mandare il suo voto ad Alessandro Varsi.

ha deciso di mandare il suo voto ad Alessandro Varsi. Guendalina Tavassi ha fatto il nome di Alessandro Varsi.

ha fatto il nome di Alessandro Varsi. Danto ha scelto di nominare Carmen Di Pietro.

ha scelto di nominare Carmen Di Pietro. Federica Morello ha puntato il dito contro Valeria Marini.

ha puntato il dito contro Valeria Marini. Andreas Muller ha deciso di votare Jonathan Kashanian.

ha deciso di votare Jonathan Kashanian. Carmen Di Pietro ha fatto il nome di Alessandro Varsi.

ha fatto il nome di Alessandro Varsi. Alessandro Varsi ha scelto di nominare Valeria Marini.

ha scelto di nominare Valeria Marini. Megan Ria ha indicato Guendalina Tavassi.

ha indicato Guendalina Tavassi. Giacomo Gallani ha puntato il dito contro Valeria Marini.

ha puntato il dito contro Valeria Marini. Marina La Rosa ha deciso di nominare Jonathan Kashanian.

ha deciso di nominare Jonathan Kashanian. Alessandro Roncaccia ha fatto il nome di Carmen Di Pietro.

ha fatto il nome di Carmen Di Pietro. Valeria Marini, infine, ha sorpreso tutti nominando se stessa. Il suo voto, tuttavia, non è stato considerato valido, il regolamento non consente di fare il proprio nome.

Chi è al televoto al Grande Fratello Vip?

Al termine delle nomination, i concorrenti più votati sono risultati Valeria Marini, Alessandro Varsi, Carmen Di Pietro e Jonathan Kashanian. Saranno loro a contendersi il giudizio del pubblico nel prossimo televoto. Il concorrente meno votato diventerà il primo candidato alla prossima eliminazione.