Grande Fratello Vip, Marina La Rosa conquista la finale: sei rischiano l'eliminazione

Il pubblico premia Marina La Rosa, che diventa la prima finalista del reality di Canale 5. Dopo le polemiche su Alessandro Varsi e Megan Ria, arrivano le nomination: sei concorrenti rischiano l'uscita.

La quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda venerdì 30 ottobre, ha regalato il primo verdetto importante in vista della finale. A conquistare il pass è stata Marina La Rosa, premiata dal pubblico con il 36,58% delle preferenze. La serata, condotta da Ilary Blasi, ha riservato anche confronti accesi, momenti emozionanti e nuove tensioni, fino alla definizione dei sei concorrenti che dovranno affrontare il prossimo televoto.

Grande Fratello Vip, Marina La Rosa è la prima finalista: le percentuali del televoto

Prima di leggere il verdetto del pubblico, Ilary Blasi ha puntato i riflettori su Carmen Di Pietro, Valeria Marini e Alex Belli, autoproclamatosi parte del "trio stellare". Ancora una volta, l'attore ha criticato la mancanza di coraggio dei concorrenti più giovani, accusandoli di avere paura di esporsi e prendere posizione.

Nei giorni scorsi Piera Meloni aveva spiegato di aver preferito non esporsi troppo anche per motivi lavorativi, seguendo alcuni consigli ricevuti dalla propria agenzia e temendo possibili ripercussioni sui contratti. La tiktoker sarda ha però chiarito di essersi spiegata male: "Non avendo mai fatto un reality, mi ero imposta cosa fare e cosa non fare. Poi ho fatto tutt'altro, ma non ho nessun contratto". Anche Cesara Buonamici ha espresso le proprie perplessità, ammettendo che la coppia non riesce a emozionarla.

Il verdetto del televoto ha premiato Marina La Rosa, mentre Piera Meloni si è classificata all'ultimo posto, finendo automaticamente in nomination per l'eliminazione. "Sono molto divisiva, io non piaccio mai a nessuno, quindi grazie", ha commentato Marina dopo aver scoperto di essere la prima finalista.

Queste le percentuali del televoto:

Marina La Rosa: 36,58%

Alessandro Roncaccia: 28,49%

Federica Morello: 12,48%

Alex Belli: 10,67%

Jonathan Kashanian: 6,33%

Piera Meloni: 5,45%

Alessandro Varsi richiamato da Ilary Blasi per le parole su Megan Ria

Un altro momento particolarmente discusso della quattordicesima puntata ha riguardato Alessandro Varsi, richiamato da Ilary Blasi per alcune espressioni utilizzate nei confronti di Megan Ria.

Gli autori hanno scelto di non mostrare direttamente le immagini, ma hanno affrontato in studio quanto accaduto quando Varsi, parlando con Jonathan Kashanian, aveva pronunciato una frase volgare riferita alla concorrente: "No, però ti dico, a me la scoper.i forte a lei".

I tre concorrenti erano stati convocati in confessionale nel pomeriggio, dove erano state mostrate loro le immagini dell'episodio. Varsi si è scusato, mentre Megan ha espresso tutta la propria delusione: "Mi dispiace aver sentito quelle parole uscire dalla tua bocca".

Dura la reazione di Selvaggia Lucarelli, che ha attaccato il concorrente senza mezzi termini: "Impara a stare al mondo e, se non hai gli strumenti, fatteli".

A far discutere è stata anche l'assenza di un richiamo diretto a Jonathan Kashanian, che aveva riso e scherzato insieme a Varsi durante la conversazione. Una scelta che ha lasciato qualche interrogativo sulla gestione dell'episodio.

Le sorprese della puntata: gli incontri e le emozioni nella Casa

Non sono mancati i momenti emozionanti. Carmen Di Pietro ha potuto riabbracciare il suo primo amore, Luigi, mentre Andreas Müller ha incontrato la moglie Veronica Peparini.

Anche Valeria Marini ha ricevuto una sorpresa speciale: un videomessaggio da parte delle sue "amiche stellari", che le hanno fatto arrivare il loro affetto direttamente nella Casa. Per Alessandro Varsi, invece, la serata si è conclusa con una delusione. Il concorrente non è stato salvato dai compagni durante la catena di salvataggio ed è così finito tra i nominati.

Grande Fratello Vip, tutte le nomination della quattordicesima puntata

Le nomination hanno delineato una serie di contrasti e alleanze all'interno della Casa. Carmen Di Pietro è stata la concorrente più votata, ricevendo le preferenze di Danto, Federica Morello, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Anche Jonathan Kashanian ha raccolto diversi voti: a indicarlo sono stati Andreas Müller, Guendalina Tavassi e Carmen Di Pietro.

Tre preferenze sono andate invece ad Alex Belli, scelto da Giulia Provvedi, Alessandro Roncaccia e Marina La Rosa. Quest'ultima, pur essendo immune perché già finalista, ha partecipato alle votazioni.

Le altre nomination hanno coinvolto Guendalina Tavassi, indicata da Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, votato da Alex Belli, Danto, scelto da Megan Ria, e Federica Morello, finita nel mirino di Valeria Marini.

Al termine delle votazioni, Carmen Di Pietro, Alex Belli e Jonathan Kashanian si sono aggiunti a Valeria Marini, Piera Meloni e Alessandro Varsi. Sono quindi sei i concorrenti a rischio eliminazione. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa nel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip, prevista per il prossimo 2 novembre.