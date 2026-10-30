GF Vip, Varsi e Jonathan sotto accusa per una frase su Megan Ria

Al Grande Fratello Vip si torna a discutere per alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate al pubblico. Questa volta al centro delle critiche ci sono Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian, protagonisti di un botta e risposta su Megan Ria che ha suscitato diverse reazioni sui social. I due concorrenti stavano parlando tra loro mentre l'ex ballerina di Amici si trovava in un'altra stanza e ballava nel salone.

La frase di Varsi su Megan Ria e la risposta di Jonathan

A riportare l'attenzione sulla conversazione è stato un commento di Alessandro Varsi, che, guardando verso Megan Ria, si è rivolto al suo coinquilino con una frase piuttosto esplicita: "No, però ti dico, a me la scop.rei forte a lei".

Jonathan Kashanian ha replicato: "Bene, non avevo dubbi", aggiungendo poco dopo: "Forse anche io, perché ti capisco". Il dialogo è proseguito con un'altra battuta di Kashanian: "Ah, una cosa a tre...". "Eh!", ha risposto Varsi, prima che la regia spostasse l'inquadratura su Megan, impegnata a ballare nel salone.

Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip

Le parole dei due concorrenti hanno rapidamente attirato l'attenzione degli utenti di X. In particolare, alcuni spettatori hanno giudicato eccessivi i termini utilizzati per parlare della ragazza. Tra i commenti pubblicati sulla piattaforma si legge: "Io non sono pudica, Varsi a tratti mi è pure simpatico, ma qui ha esagerato. Si poteva contenere o usare altri termini".

Un altro utente ha invece tirato in ballo Barbara D'Urso, ricordando il suo approccio alle dinamiche del reality: "Se l'edizione fosse in mano a Barbarella D'Urso, questi due venerdì uscivano a braccetto. Lei schifava il sessismo e queste battute di merda. Bei tempi".

La conversazione, dunque, ha diviso il pubblico, soprattutto per il linguaggio utilizzato dai due gieffini. Resta da considerare che il botta e risposta potrebbe essere nato in un contesto scherzoso, senza che questo abbia impedito agli spettatori di manifestare il proprio dissenso.

Jonathan racconta il legame con Varsi, ma Marina La Rosa lo accusa di cercare una ship

La discussione sulla battuta rivolta a Megan Ria si inserisce in un quadro più ampio, quello del rapporto sempre più stretto tra Jonathan Kashanian e Alessandro Varsi. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, il gieffino ha raccontato di aver sviluppato con il coinquilino una complicità particolare, arrivando a definire il loro legame quello di una vera coppia.

Megan Ria

Parlando con Marina La Rosa, Jonathan ha dichiarato: "Mi dà fastidio che alcuni di voi vengano considerati coppie, ma io e Varsi no, che siamo la prima vera coppia di questo GF Vip. Sapete quante coccole ci facciamo al giorno?".

Per spiegare meglio il rapporto con Alessandro, ha poi raccontato: "Lui con me è molto affettuoso e coccoloso, quando viene nel letto, mi dà un braccio, una gamba, dormiamo abbracciati".

Parole che non hanno convinto Marina La Rosa, la quale ha ipotizzato che Jonathan stia cercando di sfruttare questa vicinanza per conquistare il favore di una parte del pubblico e aumentare le proprie possibilità di restare nel reality.

La psicologa, come riporta Fanpage, lo ha quindi provocato apertamente: "Ora capisco che stai giocando tutte le tue carte per poter restare in questa casa. Tu sai bene che c'è ancora quel pubblico che spera in una relazione omosessuale".

Marina ha poi cercato di capire quali fossero realmente i sentimenti di Jonathan Kashanian nei confronti di Alessandro Varsi. Il gieffino ha ribadito di trovare nel coinquilino una fonte importante di affetto e protezione, rispondendo: "Mi dà molte attenzioni che nessuno vede, anzi, soprattutto quando nessuno di voi vede. Lui è stato la mia fonte di affetto fisico. Ne ho bisogno e se non me lo dà rosico".