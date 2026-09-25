Grande Fratello Vip, Simone Annicchiarico torna in studio: sondaggi e ricordo di Taricone

Simone Annicchiarico sarà in studio con Ilary Blasi dopo l'uscita dalla Casa. Nella puntata spazio anche alle tensioni tra i concorrenti, al ricordo di Pietro Taricone e ai sondaggi.

La quarta puntata del Grande Fratello Vip porta nella Casa nuove tensioni, simpatie e confronti. Tra gli appuntamenti più attesi c'è quello con Simone Annicchiarico, che questa sera sarà in studio insieme a Ilary Blasi e alle opinioniste. Spazio anche al ricordo di Pietro Taricone e al risultato del televoto.

Torna questa sera, venerdì 25 settembre, in prima serata su Canale 5, il reality show. Durante la puntata si farà il punto su quanto accaduto negli ultimi giorni all'interno della Casa, tra confronti, chiarimenti, nuove simpatie e i primi contrasti tra i concorrenti.

Grande Fratello Vip anticipazioni: Simone Annicchiarico torna in studio

Grande attenzione sarà riservata a Simone Annicchiarico, costretto a lasciare il reality dopo l'episodio avvenuto nel corso della diretta streaming di ieri pomeriggio. Il concorrente è stato eliminato a seguito di una bestemmia pronunciata nella cucina del Grande Fratello Vip. Nel corso della serata avrà l'opportunità di confrontarsi con Ilary Blasi e con le due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli e di commentare quanto accaduto.

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Federica Morello risponde alle critiche

Tra le dinamiche più discusse ci sono anche le prime antipatie. Federica Morello è finita al centro delle critiche di alcuni VIP, che ne hanno messo in discussione il modo di porsi e il rapporto con le dinamiche del gioco. Questa sera la concorrente potrà replicare alle osservazioni ricevute e spiegare il proprio punto di vista.

Sul fronte delle simpatie, invece, continua a suscitare curiosità il rapporto tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia. Tra i due sembra esserci un'intesa sempre più evidente e la puntata potrebbe contribuire a chiarire la natura del loro legame e il ruolo di Gian Marco Ciaccia, fidanzato della concorrente sarda.

Battle dei Talenti, tensioni tra le donne e il ricordo di Pietro Taricone

Torna anche la Battle dei Talenti, che metterà nuovamente alla prova i concorrenti. Le prove, però, rischiano di alimentare nuove tensioni all'interno della squadra femminile.

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Valeria Marini non sembra intenzionata ad accettare l'esclusione dallo show, mentre Guendalina Tavassi ha espresso perplessità sul modo in cui Megan Ria sta affrontando le prove. Resta quindi da capire se le donne riusciranno a ritrovare l'armonia in vista della sfida contro gli uomini.

Il ricordo di Pietro Taricone con Marina La Rosa

Nel corso della serata ci sarà inoltre spazio per un momento dedicato a Pietro Taricone, storico protagonista della prima edizione del Grande Fratello. Marina La Rosa ripercorrerà il rapporto con Pietro, ricordandone l'amicizia e il legame rimasto nel tempo.

Carmen Di Pietro in testa al sondaggio

Intanto cresce l'attesa per la prima eliminazione. A contendersi la permanenza nella Casa sono Alessandro Varsi, Alessandro Roncaccia, Carmen Di Pietro, Federica Morello e Moreno Morello. Secondo il sondaggio di Forumfree, al momento Carmen Di Pietro è nettamente in testa con il 37,4%, seguita da Federica Morello con il 22,6%.

Più indietro Alessandro Roncaccia, al 14,66%, Moreno Morello al 14,50% e Alessandro Varsi al 10,84%. Il concorrente meno votato sarà candidato all'eliminazione insieme a Giancarlo Danto, già al televoto.