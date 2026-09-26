GF Vip, Ilary apre al ritorno di Simone Annicchiarico: sei concorrenti rischiano l’eliminazione

Simone Annicchiarico torna in studio dopo la squalifica e si apre l'ipotesi di un rientro nella Casa. Intanto il televoto mette a rischio sei concorrenti in vista della prossima puntata.

È andata in onda venerdì 25 settembre su Canale 5 la quarta puntata del Grande Fratello Vip, una serata ricca di sorprese, confronti, momenti di leggerezza e nuove dinamiche tra i concorrenti. Al centro della puntata anche il caso di Simone Annicchiarico, costretto a lasciare la Casa dopo aver pronunciato una bestemmia.

La puntata del 25 settembre del Grande Fratello Vip:

Ilary Blasi ha aperto la puntata parlando proprio di Simone Annicchiarico, che nella giornata precedente era stato squalificato dal Grande Fratello dopo aver pronunciato una bestemmia. La conduttrice ha informato il pubblico che Simone sarebbe stato uno degli ospiti della serata, preparando così il suo ritorno in studio dopo l'uscita dalla Casa.

Federica Morello divide le concorrenti

La serata è proseguita con Federica Morello, il cui atteggiamento, giudicato troppo rigido, non sembra piacere alle sue coinquiline. La concorrente non ha nascosto di essere consapevole di risultare antipatica alle altre donne della Casa e ha spiegato il motivo con una frase destinata a far discutere: "Perché so fare tante cose e le faccio tutte bene".

Federica Morello sdraiata sul divano della Casa

Cesara Buonamici le ha consigliato di non assumere il ruolo della vittima, mentre Selvaggia Lucarelli ha preso le sue difese: "Non è ruffiana, è umile". Nel corso della settimana si sono scontrate anche Megan Ria e Guendalina Tavassi, durante le prove generali per la realizzazione di una coreografia collettiva.

Alessandro Varsi è il meno votato dal pubblico

Il televoto settimanale si è chiuso con Alessandro Varsi come concorrente meno votato dal pubblico, diventando così il secondo candidato all'eliminazione dopo Giancarlo Danto. Queste le percentuali:

Carmen Di Pietro: 26,6%;

Alessandro Roncaccia: 25,98%;

Moreno Morello: 16,67%;

Federica Morello: 15,98%;

Alessandro Varsi: 14,77%.

Alessandro Varsi

Simone Annicchiarico torna in studio dopo la squalifica

Il momento più atteso della serata è stato l'arrivo in studio di Simone Annicchiarico dopo la squalifica. Il concorrente ha ammesso di aver avuto un blackout: "Mi sono sentito tradito da me stesso".

Simone si è quindi scusato per il cattivo esempio dato con il suo comportamento. Cesara Buonamici ha auspicato per lui una seconda possibilità, mentre Selvaggia Lucarelli ha ipotizzato un suo possibile ritorno nella Casa: "Te la meriti".

Anche Ilary Blasi non ha escluso questa possibilità e ha dichiarato: "Inoltro la richiesta al Grande Fratello e alla produzione e nei prossimi giorni vediamo quello che succede". Ricordiamo che Simone percepirà il ricco cachet, si parla di oltre centomila euro, anche se verrà confermata la squalifica, e questo potrebbe influire sulla decisione finale.

Carmen Di Pietro al Grande Fratello Vip

Carmen Di Pietro conquista la scena

A portare un po' di spensieratezza nella serata è stata Carmen Di Pietro, che avrebbe confessato di essere attratta da Giancarlo Danto per il suo "stile camionista". Nel frattempo, le donne hanno vinto la Battle dei Talenti, ottenendo così l'immunità per alcune concorrenti in vista delle nomination.

Jonathan e Guendalina diventano i "gossippari" della Casa

Jonathan Kashanian e Guendalina Tavassi sono stati chiamati nel confessionale in qualità di "inciucioni della Casa". Ilary Blasi ha voluto sapere cosa stia accadendo tra Piera Meloni, 25 anni, e Alessandro Roncaccia. La prima entrata in Casa da fidanzata sembrerebbe essere attratta dal coinquilino, che a sua volta ricambierebbe l'interesse.

Non potevano quindi mancare le immancabili ship che caratterizzano i reality show. Secondo Guendalina Tavassi, tra i due potrebbe addirittura scattare un bacio nel giro di una settimana.

Marina La Rosa ricorda Pietro Taricone

Un momento particolarmente emozionante è stato dedicato a Pietro Taricone. Marina La Rosa ha ricordato l'ex concorrente del Grande Fratello, scomparso sedici anni fa, definendolo "una persona stupenda".

Marina La Rosa al Grande Fratello Vip

Marina ha raccontato la luce che Pietro aveva negli occhi e il modo in cui le era stato vicino quando lei soffriva di attacchi di panico a causa delle critiche ricevute dalle persone che incontrava per strada. "Sono sicura che avrebbe fatto un sacco di cose", ha detto Marina, ricordando con affetto l'ex compagno di avventura.

Cesara Buonamici ha inoltre rivelato che le era stata offerta la conduzione del reality show. A quel tempo, però, Enrico Mentana, allora direttore del Tg5, le avrebbe posto un aut aut: se avesse scelto quella strada, non sarebbe tornata alla conduzione del telegiornale.

Grande Fratello Vip, le nomination

Si è poi passati alle nomination. Dopo la vittoria nella Battle dei Talenti, Marina La Rosa, Megan Ria, Giulia Provvedi e Piera Meloni sono risultate immuni. Ecco tutte le nomination della serata:

Jonathan Kashanian ha indicato Carmen Di Pietro;

Federica Morello ha scelto Guendalina Tavassi;

Alessandro Roncaccia ha fatto il nome di Michelle Masullo;

Carmen Di Pietro ha nominato Alessandro Roncaccia;

Andreas Muller ha scelto Michelle Masullo;

Guendalina Tavassi ha indicato Federica Morello;

Giacomo Gallani ha fatto il nome di Carmen Di Pietro;

Moreno Morello ha nominato Alessandro Roncaccia;

Michelle Masullo ha scelto Alessandro Roncaccia;

Valeria Marini ha indicato Federica Morello;

Alex Belli ha fatto il nome di Carmen Di Pietro;

Marina La Rosa ha indicato Alex Belli;

Piera Meloni ha nominato Federica Morello;

Megan Ria ha indicato Guendalina Tavassi;

Giulia Provvedi ha fatto il nome di Federica Morello;

Giancarlo Danto ha indicato Michelle Masullo;

Alessandro Varsi ha scelto Carmen Di Pietro.

Chi è al televoto

Al televoto, insieme a Giancarlo Danto e Alessandro Varsi, già indicati come i meno votati dal pubblico, sono finiti Carmen Di Pietro, Federica Morello, Michelle Masullo e Alessandro Roncaccia. Uno dei concorrenti sarà il primo eliminato dal pubblico di questa edizione nella prossima puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 28 settembre su Canale 5.