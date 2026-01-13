Grande Fratello Vip: Ilary Blasi verso il ritorno, firma in settimana?

Mediaset sarebbe pronta a rilanciare il Grande Fratello Vip dopo il caso Signorini: Ilary Blasi in pole per la conduzione, trattativa alle battute finali e annuncio atteso nei prossimi giorni.

Il futuro del Grande Fratello Vip è rimasto a lungo in bilico dopo le pesanti accuse mosse da Fabrizio Corona ad Alfonso Signorini, storico conduttore del reality. Il programma, che dovrebbe tornare in onda il prossimo marzo, è stato per settimane al centro di indiscrezioni e dubbi, complici anche il flop di ascolti dell'ultima edizione "nip" condotta da Simona Ventura e conclusa lo scorso dicembre.

Il Grande Fratello Vip si farà (e con una nuova conduttrice)

A rendere la situazione ancora più delicata è stata l'autosospensione di Alfonso Signorini da Mediaset, che ha inevitabilmente acceso interrogativi sulla guida del reality più spiato d'Italia. Ma ora sembra arrivare una svolta. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Fanpage, Mediaset avrebbe deciso di non rinunciare al Grande Fratello Vip. Il programma partirà regolarmente a marzo, nonostante il terremoto che ha travolto Signorini, e l'azienda sarebbe vicinissima a chiudere la trattativa con Ilary Blasi per affidarle la conduzione.

Un ritorno che avrebbe il sapore della continuità: Ilary Blasi ha infatti guidato il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018, prima di essere sostituita proprio da Alfonso Signorini, che all'epoca sedeva nel ruolo di opinionista. Non è stata la prima volta che la Blasi ha lasciato il posto a un suo ex opinionista.

Un copione simile si è poi ripetuto con L'Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi è stata sostituita da Vladimir Luxuria, anche lei ex opinionista del survival show. Reduce dal recente flop di The Couple, Ilary Blasi potrebbe dunque rilanciarsi tornando alla guida di un format che conosce bene e che ha contribuito a rendere uno dei programmi di punta di Canale 5.

Opinionisti e cast: tutto da rifare?

Se l'accordo con Ilary Blasi dovesse andare in porto, Mediaset dovrà poi sciogliere il nodo degli opinionisti. Nella stagione appena conclusa, l'azienda aveva puntato su Selvaggia Lucarelli, che però ha preferito rimanere nel suo ruolo di giurata a Ballando con le Stelle su Rai 1. Una volta completato il cast degli opinionisti, toccherà ai concorrenti. Secondo le indiscrezioni, i nomi scelti in precedenza da Alfonso Signorini e dal suo team potrebbero essere accantonati, rendendo necessario un nuovo casting.

Mediaset non molla il suo reality di punta

Una cosa, però, sembra certa: Mediaset non ha alcuna intenzione di abbandonare il Grande Fratello Vip, soprattutto ora che l'attenzione mediatica è tornata altissima dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona a Falsissimo e le querele che coinvolgono Alfonso Signorini. Il reality resta un asset fondamentale per Canale 5. E con Ilary Blasi al timone, il Grande Fratello Vip potrebbe essere pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua storia.