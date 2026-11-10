Grande Fratello Vip: Carmen Di Pietro eliminata, quattro concorrenti al televoto

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in onda lunedì 9 novembre, con la conduzione di Ilary Blasi, affiancata in studio dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Una serata segnata dall'eliminazione di Carmen Di Pietro, dai confronti tra alcuni concorrenti e dalle consuete tensioni che animano la Casa. Non sono mancati scontri, chiarimenti e nuove dinamiche, mentre altri inquilini sono rimasti sullo sfondo senza intervenire attivamente.

Valeria Marini contro Guendalina Tavassi e Marina La Rosa

Il primo segmento della puntata è stato dedicato allo scontro tra Valeria Marini e le due finaliste Guendalina Tavassi e Marina La Rosa. La showgirl ha accusato le coinquiline di essere cambiate dopo aver conquistato un posto in finale.

"Da quando sono diventate finaliste sono uscite due persone diverse", ha dichiarato Valeria, descrivendo Guendalina come aggressiva e arrogante.

Valeria Marini, Guendalina Tavassi e Marina La Rosa.

Marina La Rosa ha replicato sostenendo che Valeria abbia un atteggiamento di superiorità, mentre Guendalina ha contestato la veridicità delle sue affermazioni: secondo la Tavassi, la Marini non direbbe cose reali. A intervenire è stata anche Cesara Buonamici, che ha preso posizione a favore delle due finaliste: "Valeria, fattene una ragione: quelle due sono finaliste e il pubblico è sovrano".

Alex Belli torna nella Casa per incontrare Marina La Rosa

Tra i momenti più attesi della serata c'è stato il ritorno di Alex Belli, eliminato nella precedente puntata. L'attore è rientrato nella Casa per confrontarsi con Marina La Rosa, con la quale ha condiviso un incontro speciale davanti a un caffè.

Alex ha voluto esprimere alla concorrente tutta la sua stima e il legame nato durante l'esperienza televisiva: "Io ti devo ringraziare perché mi piaci tantissimo, sei la mia antagonista perfetta, colei che mi ha fatto arrabbiare. Mi manchi tanto. Se non ci fossi stata tu questa casa sarebbe stata noiosa".

Non è mancato, però, un riferimento a Guendalina Tavassi. Belli ha infatti messo in guardia Marina: "Tu sai quanto ho voluto bene a Guendalina, ma lei è completamente andata in tangente. Insopportabile e ingestibile. Hai una serpe in seno e la vipera in questo caso non sei tu".

Carmen Di Pietro insieme ai suoi due figli, Alessandro e Carmelina Iannoni

Marina ha difeso l'amica, rispondendo con affetto: "Io la amo, ha dei momenti di delirio folli, ma la adoro quando inizia con quei monologhi surreali". Anche Guendalina è intervenuta, cercando di difendersi dalle accuse ricevute.

Megan Ria e Andreas Muller, il confronto continua

Clima decisamente diverso tra Megan Ria e Andreas Muller. Dopo lo scontro avvenuto durante le nomination della precedente puntata, tra i due è calato il gelo e la possibilità di una riconciliazione sembra ancora lontana. Megan ha chiesto ad Andreas spiegazioni sul giudizio che lui aveva espresso nei suoi confronti: "Mi hai detto che sono frivola, ma su cosa si basa il tuo giudizio?.

La risposta dell'ex vincitore di Amici non si è fatta attendere: "Noto in te una poca chiarezza con te stessa e con gli altri". Sul confronto sono intervenute anche le opinioniste. Selvaggia Lucarelli su Andreas: "Io ho sempre questa sensazione che Andreas si arrabbi con qualcuno, la rabbia è dentro di lui. Non ho capito perché ce l'ha con Megan, sembrano tutte giustificazioni".

Di parere differente Cesara Buonamici, che ha criticato il riferimento fatto da Megan alla famiglia e alla moglie di Andreas: "Io non capisco perché Megan abbia tirato in ballo la famiglia e la moglie di Andreas. Il suo è stato un commento frivolo, non c'entrava niente. Io penso che la malizia è negli occhi di chi guarda". Il riferimento era al commento di Megan, che aveva definito ossessivo il rapporto tra Andreas e Marina.

Nel corso della serata si è parlato anche del rapporto tra Megan Ria e Alessandro Varsi. Il loro avvicinamento continua a far discutere e il pubblico si interroga sulla natura del legame che si sta creando tra i due concorrenti.

Alex Belli apre il bistrot nella Casa

Tra le novità della puntata anche l'apertura di un bistrot all'interno della Casa. A gestire il nuovo spazio è stato chiamato proprio Alex Belli, protagonista di un nuovo ingresso nel reality. Le prime clienti del locale sono state le due opinioniste, Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, che hanno avuto modo di partecipare a questo momento inedito della serata.

Carmen Di Pietro riabbraccia i figli Alessandro e Carmelina

Prima di conoscere il verdetto del televoto, Carmen Di Pietro ha vissuto un momento particolarmente emozionante: la possibilità di riabbracciare i figli Alessandro e Carmelina. Un incontro carico di affetto che ha regalato alla concorrente una pausa dalle tensioni del gioco, prima del momento decisivo della puntata.

Carmen Di Pietro eliminata: le percentuali del televoto

È arrivato poi il momento dell'eliminazione. A dover abbandonare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip è stata Carmen Di Pietro. Ecco le percentuali del televoto:

Andreas Muller: 35,18%

35,18% Valeria Marini: 32,35%

32,35% Giulia Provvedi: 18,56%

18,56% Carmen Di Pietro: 13,91%

Con il 13,91% dei voti, Carmen è risultata la meno votata e ha dovuto lasciare il reality.

Federica Morello

Televoto e nomination: chi rischia la prossima eliminazione

La puntata ha riservato anche una novità nelle dinamiche del gioco. Andreas Muller, risultato il più votato dal pubblico, ha avuto la possibilità di scegliere chi salvare e ha deciso di proteggere il gruppo delle donne.

A Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, entrambe già finaliste, è stato affidato il compito di indicare un concorrente uomo da mandare direttamente al televoto. La loro scelta è ricaduta su Alessandro Varsi. Quest'ultimo ha poi dovuto individuare un altro concorrente da trascinare con sé al televoto, scegliendo Andreas Muller.

Tutte le nomination della puntata del 9 novembre

Giulia Provvedi è stata la concorrente più nominata, con cinque voti ricevuti da Alessandro Varsi, Valeria Marini, Piera Meloni, Federica Morello e Danto. Quest'ultimo ha raccolto tre nomination da Marina La Rosa, Megan Ria e Giulia Provvedi. Federica Morello e Megan Ria sono state nominate da Guendalina Tavassi e Andreas Muller. Il meno votato tra Andreas, Varsi, Danto e Giulia sarà eliminato nel prossimo appuntamento del Grande Fratello Vip.