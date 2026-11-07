GF Vip: Alex Belli fugge dallo studio e Megan Ria fa arrabbiare i siciliani

L'attore ha lasciato lo studio dopo le nomination, sorprendendo Ilary Blasi e le opinioniste. Intanto, una domanda di Megan Ria a Marina La Rosa sulla Sicilia ha scatenato commenti e ironia sui social.

La puntata del Grande Fratello Vip del 6 novembre ha riservato due momenti inaspettati che hanno acceso il dibattito dentro e fuori dallo studio. Da una parte Alex Belli, che dopo l'eliminazione ha deciso di andarsene lasciando spiazzata Ilary Blasi. Dall'altra Megan Ria, finita al centro delle critiche per una domanda rivolta a Marina La Rosa sulla disponibilità di ristoranti vegetariani a Messina.

Alex Belli lascia lo studio del GF Vip dopo le nomination: il gesto a sorpresa

Dopo la sua inaspettata eliminazione al televoto, in studio, l'attore è stato accolto dagli applausi del pubblico e dal dispiacere delle opinioniste. Selvaggia Lucarelli ha commentato la sua uscita parlando di "una decisione ingiusta". Il vero colpo di scena, però, è arrivato poco dopo, quando Ilary Blasi gli ha chiesto di esprimere un'opinione sulle nomination.

A quel punto, Belli si è alzato e ha pronunciato parole che hanno lasciato tutti sorpresi: "Non resterò qui a commentare questi concorrenti scontati". Subito dopo, Alex ha baciato la mano alla conduttrice, ha salutato le opinioniste, per poi dirigersi verso la scalinata centrale e lasciare lo studio. Un gesto plateale, accompagnato dal tentativo di Ilary di richiamarlo: "Dai Alex, ma torna". L'invito, tuttavia, è rimasto inascoltato.

Megan Ria

Selvaggia Lucarelli commenta l'addio: "Doveva uscire in questa maniera"

La reazione in studio non si è fatta attendere. Cesara Buonamici è rimasta senza parole davanti alla scena, mentre Selvaggia Lucarelli ha interpretato il gesto dell'attore come un ultimo atto teatrale, perfettamente in linea con il suo modo di fare. "Questo è stato il suo ultimo colpo di teatro. Lui doveva uscire in questa maniera", ha commentato l'opinionista.

Anche Ilary Blasi ha voluto chiarire quanto stava accadendo a chi era ancora nella Casa: "Ragazzi, Alex Belli non è uscito dal gioco, ma ha proprio abbandonato lo studio del GF Vip. Oggi succedono cose strane, se n'è andato via, ha detto che siamo tutti noiosi. Ha sbroccato ed è scappato", ha raccontato la conduttrice.

Megan Ria chiede a Marina La Rosa dei ristoranti vegetariani a Messina

Ma la serata ha riservato anche un altro momento destinato a far parlare il pubblico. Protagoniste Megan Ria e Marina La Rosa, coinvolte in uno scambio di battute sulla disponibilità di ristoranti vegetariani in Sicilia. Megan ha chiesto a Marina se, vivendo a Messina, avesse difficoltà a trovare locali in cui mangiare vegetariano: "Ma tu in Sicilia, nel tuo paese, hai la possibilità di trovare ristoranti che cucinano vegetariano?".

La risposta di Marina non si è fatta attendere: "Ma comunque è una città, Messina". Una precisazione che ha dato vita a un siparietto piuttosto curioso. La psicologa, con tono ironico, ha aggiunto: "Magari si immagina il paesino", mentre Megan continuava a sottolineare: "Città...".

Su X piovono commenti ironici: la reazione degli utenti alla domanda di Megan

Lo scambio non è passato inosservato agli spettatori, soprattutto sui social, dove diversi utenti hanno criticato quella che è stata interpretata come una scarsa conoscenza della realtà siciliana. Tra i commenti comparsi su X si leggono osservazioni ironiche e piuttosto pungenti: "Ma Megan pensa che noi siciliani viviamo nella giungla? Non ho capito". E ancora: "Noi in Sicilia mangiamo solo carne di cavallo" e "Ma Megan come pensa che vivano in Sicilia?".

Insomma, oltre all'uscita plateale di Alex Belli, la puntata del GF Vip ha regalato un altro momento destinato a dividere il pubblico. Questa volta, al centro della discussione non sono state le nomination o le dinamiche della Casa, ma una domanda sulla Sicilia che ha finito per trasformarsi in un piccolo caso social.