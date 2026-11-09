GF Vip anticipazioni: nuova eliminazione, Alex Belli torna nella Casa e sondaggi

Nuovi confronti, il ritorno di Alex Belli e una sorpresa per Carmen Di Pietro. Ma l'attenzione è tutta rivolta al televoto: uno dei quattro concorrenti un nomination ovrà abbandonare la Casa.

Torna questa sera su Canale 5 il Grande Fratello Vip con una nuova puntata destinata a lasciare il segno. Al centro della diretta, condotta da Ilary Blasi, ci sarà una nuova eliminazione: uno tra Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

In attesa del verdetto ufficiale, cresce la curiosità per i sondaggi del Grande Fratello Vip. Le rilevazioni di FreeForum delineano una situazione interessante, con Andreas e Valeria nelle prime posizioni e Giulia e Carmen più distaccate. Ma chi rischia davvero di uscire? Ecco le percentuali e tutte le anticipazioni sulla diciassettesima puntata.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di stasera

Tra i temi centrali della diretta ci sarà il rapporto sempre più complicato tra Megan Ria e Andreas Müller. I due, accomunati dalla professione ma molto diversi caratterialmente, dopo lo scontro della scorsa puntata sembrano ormai ai ferri corti. Come anticipato dal comunicato stampa ufficiale, "dopo settimane di convivenza, antipatie e livori non sono più mascherabili". Questa sera si cercherà quindi di capire cosa si nasconde dietro la loro crescente indifferenza.

Spazio anche alle divisioni all'interno del gruppo delle donne, con due schieramenti ormai sempre più evidenti. Da una parte ci sono Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Giulia Provvedi e Carmen Di Pietro; dall'altra Valeria Marini, Megan Ria, Piera Meloni e Federica Morello. Le tensioni degli ultimi giorni hanno acceso numerosi scontri e questa sera potrebbe arrivare il momento di un confronto definitivo.

Megan Ria e Alessandro Varsi sempre più vicini: è amore o strategia?

Occhi puntati anche su Megan Ria e Alessandro Varsi. I due concorrenti sembrano ormai sempre più complici e il loro avvicinamento sta attirando l'attenzione degli altri inquilini.

Non tutti, però, dentro e fuori la Casa, credono alla sincerità di questo legame. C'è infatti chi sospetta che dietro la loro intesa possa nascondersi una precisa strategia di gioco. La domanda, dunque, è inevitabile: tra Megan e Alessandro sta nascendo davvero qualcosa oppure si tratta soltanto di una mossa per arrivare più lontano nel reality?

Alex Belli torna nella Casa per affrontare Marina La Rosa

Tra le sorprese più attese della serata c'è il ritorno di Alex Belli. Dopo essere stato eliminato nell'ultima puntata e aver lasciato anche lo studio, l'ex concorrente varcherà nuovamente la Porta Rossa per spiegare le proprie ragioni e affrontare quella che viene indicata come la sua più grande antagonista, Marina La Rosa. Un faccia a faccia che potrebbe riaccendere vecchie tensioni e regalare nuovi momenti di confronto.

Carmen Di Pietro riabbraccia i figli Alessandro e Carmelina

Momento più emozionante, invece, per Carmen Di Pietro, che potrà riabbracciare i figli Alessandro e Carmelina. I due sono pronti a farle una sorpresa, ma prima dell'atteso incontro dovranno affrontare con la mamma un argomento particolarmente delicato: quello delle multe e delle bollette non pagate. Un siparietto familiare che promette di regalare momenti divertenti e alleggerire, almeno per qualche minuto, le tensioni della Casa.

Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato stasera?

Il momento più importante della diciassettesima puntata sarà senza dubbio quello dedicato al verdetto del televoto. In vista della finale del 30 novembre, il gruppo dovrà infatti perdere un altro concorrente.

A rischiare l'eliminazione sono Andreas Müller, Carmen Di Pietro, Giulia Provvedi e Valeria Marini. Uno di loro dovrà abbandonare definitivamente il Grande Fratello Vip 9, rinunciando così alla possibilità di conquistare un posto in finale.

Grande Fratello Vip, i sondaggi: chi rischia maggiormente l'eliminazione?

In attesa del verdetto ufficiale, arrivano anche le prime indicazioni dai sondaggi del Grande Fratello Vip 9. Secondo le rilevazioni pubblicate da FreeForum, la situazione appare piuttosto combattuta, soprattutto nelle prime posizioni.

A guidare le preferenze è Andreas Müller, che raccoglie il 35,85% dei voti. Subito dietro troviamo Valeria Marini, con il 32,79%, mentre più distaccate risultano Giulia Provvedi, al 15,77%, e Carmen Di Pietro, al 15,58%. Naturalmente, si tratta di sondaggi non ufficiali, che non rappresentano il risultato del televoto di Canale 5 e non anticipano necessariamente il verdetto della puntata.