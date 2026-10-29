Grande Fratello Vip, Andrea Bocelli sulla battuta di Roncaccia: “Una piccola caduta di stile”

Il tenore ha commentato la frase pronunciata da Alessandro Roncaccia nella Casa, ringraziando chi lo ha difeso e invitando il pubblico a non alimentare ulteriormente le polemiche nate sui social.

Andrea Bocelli interviene dopo le polemiche nate per la battuta pronunciata da Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. Il tenore ha commentato l'episodio con parole concilianti, invitando tutti a lasciarsi alle spalle la vicenda e a non accanirsi contro il concorrente.

Andrea Bocelli risponde alla battuta di Alessandro Roncaccia

La vicenda è nata durante un gioco nella Casa del Grande Fratello Vip, quando Alessandro Roncaccia, mentre si trovava con Guendalina Tavassi, ha pronunciato una battuta su Andrea Bocelli facendo riferimento alla cecità del celebre cantante: "questa la prendeva anche Bocelli". Le parole hanno suscitato numerose reazioni sui social, con diversi utenti che hanno criticato il concorrente e chiesto un intervento da parte della produzione del reality.

Nel dibattito online, una parte del pubblico ha giudicato la frase irrispettosa nei confronti della disabilità visiva del maestro, mentre l'episodio ha alimentato interrogativi sulle possibili conseguenze per Roncaccia all'interno del programma.

Alessandro Roncaccia al GF Vip

A intervenire direttamente sulla vicenda è stato però lo stesso Andrea Bocelli, con una dichiarazione affidata ad Adnkronos. Le sue parole hanno assunto un tono decisamente più distensivo rispetto alle polemiche esplose in rete. "Sono venuto a conoscenza della battuta e devo dire che mi ha fatto sorridere. Si può considerare, tutt'al più, una piccola caduta di stile, ma sono leggerezze che possono capitare a chiunque", ha commentato il maestro.

Nel suo intervento, Andrea Bocelli ha voluto anche ringraziare le persone che hanno preso le sue difese dopo la diffusione della battuta, ma soprattutto ha invitato a non alimentare ulteriormente la controversia.

"Ringrazio di cuore le persone che hanno voluto prendere le mie difese e vorrei chiedere a tutti di lasciar cadere la questione", ha dichiarato il cantante, sottolineando di non voler vedere l'episodio trasformarsi in un danno per chi ha pronunciato quelle parole.

"Mi dispiacerebbe se questo episodio finisse per danneggiare chi ha pronunciato quelle parole", ha aggiunto Bocelli, richiamando l'importanza della comprensione reciproca e della capacità di perdonare.

Il maestro ha concluso il suo messaggio con una riflessione sull'indulgenza e sulla generosità nei confronti degli altri: "Credo che ciascuno di noi debba ricordare quante volte ha avuto bisogno dell'indulgenza degli altri. È una generosità che possiamo ricambiare ogni giorno, cominciando proprio dalle piccole cose".