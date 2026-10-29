GF Vip, Sara Amenta dà ragione ad Alex Belli su Alessandro Roncaccia: le parole di Jasmin Salvati

Il percorso di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip è finito al centro delle riflessioni di due volti che lo conoscono bene: Sara Amenta e Jasmin Salvati. Entrambe sono intervenute per commentare il comportamento del gieffino nella Casa, soffermandosi soprattutto sulle differenze rispetto al passato e sulla sua situazione sentimentale.

Sara ha conosciuto Alessandro durante Italia Shore, il reality in cui l'attuale gieffino ha avuto un flirt sia con lei sia con sua sorella. Jasmin, invece, è un'amica di Roncaccia e ha condiviso con il pubblico la propria opinione sul suo percorso, senza risparmiare alcune critiche.

Sara Amenta e Jasmin Salvati su Alessandro Roncaccia: le critiche al Grande Fratello Vip

Nel corso di una diretta sui social, Sara Amenta ha risposto alle domande dei follower, esprimendo il proprio punto di vista sul comportamento di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. Pur dichiarando di volergli bene, ha sottolineato alcune differenze rispetto all'esperienza condivisa a Italia Shore.

Sara Amenta e Alessandro Roncaccia a Italia Shore

"Se sei in televisione, devi sapere comportarti da gioco. Ci sono delle strategie, c'è un vincitore, quindi è una situazione diversa da Italia Shore. Però magari, detto in modo sbagliato e in modo arrogante, Alex Belli ha detto la verità", ha dichiarato Sara.

L'ex concorrente ha poi aggiunto: "Per quanto possa volere bene ad Alessandro, è un ragazzo che ha avuto due comportamenti diversi tra il programma che abbiamo fatto noi e quello che sta facendo ora. Ed è giusto che sia così, perché ti devi far vedere anche molto maturo, ma sicuramente devi far vedere anche la persona che sei. Questa è una cosa che non ritrovo in questo momento".

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Nonostante le perplessità, Sara ha concluso con un augurio per il gieffino e per Piera Meloni: "Spero che Ale e questa ragazza si siano trovati. Auguro a tutti una relazione stabile e dei rapporti felici nella vita".

Anche Jasmin Salvati, ex naufraga e amica di Alessandro, ha commentato il suo percorso nella Casa. Ospite di Casa Lollo, ha espresso alcune riserve sulla gestione della situazione con una ragazza che, secondo il suo racconto, era già impegnata sentimentalmente.

Jasmin Salvati all'Isola dei Famosi

"Nonostante Alessandro sia un mio amico, non mi è piaciuto come è stata gestita la situazione con l'ex di lei. Per quanto sia un mio amico, per me non è corretto, a prescindere dal fatto che si sia davanti a tutta Italia, provarci con una ragazza che di base è fidanzata", ha spiegato Jasmin.

L'ex naufraga ha poi chiarito che il suo giudizio nasce dal modo personale in cui concepisce le relazioni, facendo riferimento anche alla propria esperienza televisiva.

"Io ragiono in un modo, c'è chi ragiona in un'altra maniera. Però anche lei... All'Isola parlavo 24 ore del mio fidanzato, parlavo di matrimonio, ma poi non è che mi comportavo male", ha aggiunto.

Le parole di Sara Amenta e Jasmin Salvati mettono così in evidenza due punti di vista critici sul comportamento di Alessandro Roncaccia al Grande Fratello Vip. Da una parte, Sara si interroga sulla differenza tra il ragazzo conosciuto a Italia Shore e quello visto oggi in televisione; dall'altra, Jasmin solleva dubbi sulla gestione della situazione sentimentale nella Casa.