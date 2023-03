Le Iene, GionnyScandal ritrova i genitori biologici

GionnyScandal è riuscito a ritrovare i suoi genitori biologici grazie all'interessamento de Le Iene: il rapper trent'anni fa era stato adottato. Nella puntata andata in onda il 21 marzo dello show condotto da Belen, ci è stato finalmente il ricongiungimento tra Gionata Di Dio, vero nome del'artista, e il padre.

Un destino triste quello di GionnyScandal, abbandonato sulle scale di un orfanotrofio, venne adottato da una famiglia lombarda. Ma la sorte si accanì contro quello che diventerà un amatissimo rapper. I genitori adottivi, infatti, sarebbero morti a pochi anni di distanza. Quello che lui considerava il suo padre biologico morì quando Gionata aveva cinque anni, qualche anno dopo lo seguì la madre.

"Andammo dal dottore, lui mi disse che era sana - ha raccontato l'artista nel corso del programma - Tornati a casa vidi la mamma accasciata sul divano, arrivò l'ambulanza e non c'era più nulla da fare. Mio nonno mi disse 'Mamma è andata dal papà'. A 10 anni sono rimasto solo, sono cresciuto con la nonna. Ero ingestibile". GionnyScandal ha svelato a Le iene che da quel momento il terrore della morte lo ha perseguitato. "Quando uscivo di casa dicevo alla nonna 'Esco, non morire'. Lei si arrabbiava, ma io vivevo con il terrore. Quando morì la nonna il mio mondo cominciò a traballare. Ancora oggi ci sto male, da lì è successo un patatrac nella testa"

GionnyScandal ha iniziato a cercare i genitori biologici anche attraverso alcuni annunci sui social. Con Veronica Ruggeri, Gionata Di Dio ha fatto ritorno nella sua città natale, seguito dagli operatori del programma. Dopo aver ottenuto l'estratto di nascita contenente i nomi dei suoi genitori biologici, grazie all'aiuto della Vice sindaco del comune di Pisticci. La Vice sindaco gli ha spiegato che non è stato abbandonato, ma che i suoi genitori lo avevano riconosciuto. Tuttavia, il tribunale aveva deciso che non potevano occuparsi di lui. "Li ho giudicati senza sapere, ma mi fa stare bene sapere. Mio padre è di Taranto, mia madre di Lecce", dice il ragazzo, che ha vissuto nella convinzione di essere stato abbandonato.

Gionata Di Dio ha poi scoperto che i nomi dei suoi genitori biologici erano Antonio e Rita, e si è messo alla loro ricerca. Grazie alle segnalazioni giunte alla redazione de Le Iene, il rapper ha incontrato gli zii che gli hanno fornito ulteriori dettagli sul suo passato e ha poi trovato il suo padre biologico, Antonio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Grazie a questi passaggi, Veronica Ruggeri è riuscita a far abbracciare per la prima volta padre e figlio. "Mi viene da piangere", ha detto Antonio. I due si sono scambiati i numeri telefonici con la promessa reciproca di non perdersi più di vista. Il giorno dopo, finalmente, Gionata ha potuto abbracciare anche la madre