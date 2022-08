Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini: "per Giovanni Ciacci ho forzato Mediaset a cambiare il regolamento"

Alfonso Signorini per far entrare Giovanni Ciacci al Grande Fratello Vip 7 ha costretto Mediaset a rivedere il regolamento che non ammetteva sieropositivi.

Quest'anno il regolamento del Grande Fratello Vip 7 sarà diverso: Alfonso Signorini ha costretto Mediaset a cambiarlo per far entrare Giovanni Ciacci nella casa più spiata d'Italia. Le regole del reality, scritte probabilmente per la prima edizione del 2000, non permettevano a concorrenti sieropositivi di partecipare al programma.

Due giorni fa abbiamo raccontato il coming out di Giovanni Ciacci, il costumista è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7, notizia annunciata in contemporanea con un'altra più delicata: Ciacci, in un'intervista ad Alfonso Signorini, ha raccontato di essere sieropositivo.

La condizione medica dell'opinionista frequentatore dei salotti di Barbara D'Urso, fino a qualche settimana fa, non gli avrebbe permesso di partecipare al programma di Canale 5, ora invece, grazie proprio al conduttore del reality, potrà varcare la fatidica porta rossa. A rivelarlo è stato Signorini che ne ha parlato con Libero Quotidiano "Giovanni Ciacci io lo volevo già l'anno scorso. Ma era risultato positivo all'HIV, e per il vecchio regolamento di tutti i reality, se sei sieropositivo non puoi partecipare. Non che fosse una novità, non sai quanti attori, sportivi, manager lo sono; ma si è sempre preferito silenziare la cosa. Onore a Ciacci, al suo coming out. Quel divieto in tv era comprensibile negli anni 80 quando di AIDS si moriva sempre. Ma, da dieci anni, con le cure antiretrovirali il malato sopravvive, vive come una persona normale. Sicché ne ho fatto una battaglia di principio".

Alfonso racconta di aver spiegato ai vertici Mediaset "che non potevamo fermarci agli anni 80, e che il mondo cambia, Mediaset ha capito che non ci sono solo i ricchi premi e cotillons". L'ingresso di Ciacci permetterà a Signorini di affrontare l'argomento siero positività "Mi rendo conto che possa stonare. È difficile, in un programma di trenini, gossip e risate, ma credo sia doveroso sfruttare un pubblico televisivo così ampio".

"Mi danno i mezzi per l'impegno civile, e li sfrutto. Ho abbandonato i giochini nel GF già quattro anni fa: il reality rispecchia, in fondo, la vita. Che non è solo rosa, è anche rosso, è nero - ha concluso Signorini - È anche la tranvata nei denti. Ci sono i grandi premi e cotillons e l'HIV e la sedia a rotelle, per esempio, del nuotatore Manuel Bortuzzo, che ho portato nel programma".

Il Grande Fratello Vip 7inizierà il 12 settembre e dovrebbe terminare a maggio, 50 puntate che faranno di questa edizione la più lunga della storia. Alfonso Signorini sarà affiancato da Sonia Bruganelli e Orietta Berti che saranno le opinioniste del programma.