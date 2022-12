Grande Fratello Vip 7: Riccardo Fogli è stato squalificato dal programma per "Espressione Blasfema"

Riccardo Fogli è stato costretto a lasciare il Grande Fratello Vip 7: l'ex cantante dei Pooh è stato squalificato per aver bestemmiato poche ore dopo essere entrato nella casa più spiata d'Italia. La decisione è stata presa in tempi record dalla produzione che non ha aspettato la diretta del prossimo 17 dicembre per comunicarla. Il televoto, non eliminatorio, è ancora valido.

Ieri sera al Grande Fratello Vip 7 sono entrati due nuovi concorrenti Milena Miconi e Riccardo Fogli, quest'ultimo ha già dovuto fare le valige e tornare a casa. Stamattina su Twitter erano girati video in cui si sentiva il neo vippone bestemmiare. Ad un "porca" appena accennato, l'artista, purtroppo, ha fatto seguire la parola "Madonna" detta in modo fin troppo chiaro, un espressione simile a quella pronunciata da Stefano Bettarini al Grande Fratello Vip 5, che sa più di intercalare che di vera bestemmia. Ma il regolamento è chiaro, ed in questo caso, la squalifica scatta in automatico. La decisione è stata comunicata anche agli altri coinquilini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Nel comunicato pubblicato sui canali social del programma si legge: "A causa di un'infelice espressione blasfema, il cantante è definitivamente squalificato dal gioco Mediaset e Endemol Shine Italy si scusano con il pubblico per l'infelice espressione blasfema pronunciata da Riccardo Fogli nella Casa di Grande Fratello Vip. Il concorrente è stato squalificato dal gioco". Sembra che Riccardo Fogli per partecipare al reality abbia rinviato anche un tour internazionale, purtroppo per lui, i giorni passati in isolamento sono stati più di quelli trascorsi nel loft di Cinecittà.

L'eliminazione più veloce, comunque, resta ancora quella di Silvano Michetti, il Cugino di Campagna lo scorso hanno, appena messo piede all'Isola dei Famosi, bestemmiò a causa della sabbia che scottava.