Grande Fratello Vip 7: Riccardo Fogli nuovo concorrente?

Al Grande Fratello Vip 7 lunedì 12 dicembre potrebbe entrare come nuovo concorrente Riccardo Fogli, ex cantante dei Pooh

Lunedì 12 dicembre, la casa del Grande Fratello Vip 7 dovrebbe ospitare due nuovi concorrenti, uno di loro potrebbe essere Riccardo Fogli. Secondo l'indiscrezione lanciata da TvBlog, l'ex cantante dei Pooh sarebbe in quarantena e pronto a varcare la porta rossa per mettersi in gioco nel programma di Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip 7 sta per debuttare di sabato, domani il programma di Alfonso Signorini si prende, momentaneamente, lo slot della prima serata del giorno prefestivo. Il programma, in vista del Natale, ha deciso di aumentare il numero di concorrenti, attualmente sono 18, 10 uomini e otto donne.

Secondo le indiscrezioni che abbiamo riportato sopra, uno dei nuovi ingressi potrebbe essere Riccardo Fogli, l'ex cantante dei Pooh sarebbe uno dei pochi veri Vip a varcare la soglia in questa edizione del reality. Il secondo nome, per il momento, rimane sconosciuto. Alfonso a Casa Chi ha parlato di sorpresa da oltre oceano, una definizione troppo vasta per azzardare ipotesi.

Nel frattempo, mentre alcuni concorrenti si divertono a giocare a biliardo, come si vede nel video pubblicato su Mediaset Inifinity, Riccardo Fogli dalla sua stanza di albergo li sta studiando, pronto a cogliere i loro punti deboli. Per l'ex Pooh, questa sarebbe la terza partecipazione ad un reality, in precedenza ha preso parte a Music Farm e L'Isola dei famosi.