Grande Fratello Vip 7: Riccardo Fogli ha già bestemmiato? (Video)

Riccardo Fogli ha già bestemmiato al Grande Fratello Vip 7? La risposta è si, secondo molti utenti che su Twitter hanno pubblicato un video in cui l'ex cantante dei Pooh potrebbe aver detto una frase che, a norma di regolamento, gli costerebbe la squalifica. Riccardo Fogli ha varcato la porta rossa nella puntata di ieri 12 dicembre

Silvano Michetti, bestemmiò all'Isola dei Famosi pochi secondi dopo esserci sbarcato, Stefano Bettarini lasciò il Grande Fratello Vip 5 per una bestemmia detta ventiquattro ore dopo essere entrato. Tra questi due record, in negativo, si potrebbe inserire Riccardo Fogli.

Il cantante dei Pooh è diventato un concorrente del Grande Fratello Vip 7 da poche ore, presentato da Alfonso Signorini ai coinquilini nella puntata del 12 dicembre, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity. Durante la notte, chiacchierando con i suoi coinquilini, in particolare con Charlie Gnocchi, Antonino Spinalbese e Wilma Goich, il cantante avrebbe detto la parola che potrebbe fargli abbandonare il programma.

Andando nello specifico, Riccardo ha accennato alla parola porca, non terminata, seguita da "Madonna". Il video mostra chiaramente che la prima parte è stata solo accennata, ma il Grande Fratello Vip in questi anni ci ha abituato ad interpretazioni diverse. Quest'anno altri concorrenti, che hanno imprecato in maniera poco chiara, sono stati graziati. Alfonso Signorini ha sempre detto che l'unico reale motivo di squalifica dal programma è la bestemmia, ma anche questa, quando non è esplicita, resta nella totale discrezione degli autori.

Una decisione, comunque, sarà presa nella puntata di sabato 17 dicembre, quando il Grande Fratello occuperà per la seconda, ed ultima volta, lo slot della prima serata del prefestivo della rete ammiraglia Mediaset.