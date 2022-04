Isola dei famosi 2022, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna sbarca e bestemmia. In arrivo la squalifica?

L'avventura di Silvano Michetti a L'Isola dei Famosi 2022 potrebbe durare solo poche ore: il batterista de I Cugini di campagna, appena sbarcato con Nick Luciani, voce del gruppo, ha bestemmiato e questo potrebbe costargli la squalifica e il ritorno in Italia. La produzione, per il momento, non si è espressa mentre Mediaset Infinity ha tagliato la parte incriminata.

Silvano Michetti e Nick Luciani erano i desaparecidos de L'Isola dei Famosi 2022, la coppia, formata dal bassista e dal cantante de I Cugini di Campagna, dopo quattro puntate non era ancora sbarcata su Playa Palapa. Ieri, 5 aprile, finalmente, alla quinta puntata il duo si è tuffato dall'elicottero, come si vede nella clip caricata da Mediaset Infinity, ed è stata accolta sulla spiaggia da Alvin, che in quest'edizione è tornato ad essere l'inviato del programma dall'Honduras.

I due, in primis, hanno dedicato un brano, cantato a cappella, a Ilary Blasi per i sorrisi "che ha regalato al capitano e ai suoi tifosi". Il batterista e il cantante, per arrivare sulla spiaggia dopo il tuffo dall'elicottero, sono stati aiutati da una barca, quando Alvin lo ha fatto notare a Silvano "ti abbiamo visto arrivare con il barchino", lui ha risposto "eh, si porco D..". In sottofondo si è sentita una voce, probabilmente quella dell'opinionista Nicola Savino dire "Ahia".

Nonostante questo, tutti hanno fatto finta di non aver sentito l'imprecazione ed il programma è andato avanti, anche se su Mediaset Infinity la bestemmia è stata tagliata, ma, naturalmente, solo dopo pochi minuti, su Twitter il video era già diventato virale.