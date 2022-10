Grande Fratello Vip 7: Pamela Prati racconta la verità su Mark Caltagirone

La puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip 7 è stata incentrata su Pamela Prati e sul caso Mark Caltagirone. L'ex soubrette de Il Bagaglino ha raccontato la sua verità sulla presunta truffa amorosa subita e l'inesistente fidanzato che avrebbe dovuto sposare.

La settima puntata del Grande Fratello Vip 7 ha visto Pamela Prati raggiungere la Mistery Room per rivelare agli italiani tutto quello che c'è da sapere su Mark Caltagirone. Nel dicembre 2018, la showgirl annunciò il matrimonio con il misterioso uomo. Un'inchiesta di Dagospia, nel 2019, rivelò che questo uomo non esiste. Pamela ospite di vari programmi televisivi continuò a raccontare la sua storia d'amore fino a quando, siamo nel 2020, ammise che Caltagirone non esisteva, dicendo di essere stata truffata e plagiata dalle manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo.

Pamela al Grande Fratello Vip 7 ha rivelato di aver conosciuto Mark Caltagirone al ristorante, ma di non averlo mai visto "L'ho conosciuto nel senso che me ne hanno parlato, dicevano che lui mi seguiva, che gli piacevo molto, che si era lasciato da poco e che aveva adottato un bambino con un tumore alla gola, Sebastian. Mi dicevano che costruiva oleodotti in Siria e che saremmo stati perfetti insieme", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Pamela e Mark iniziano a flirtare su Instagram: "Io capivo che lui mi somigliava, aveva bisogno d'amore. Lui mi ha raccontato che era il figlio di un boss e che non poteva farsi vedere e che era un testimone di giustizia. Io lo vedevo, l'ho visto due/tre volte. Facevamo l'amore tutte le sere al telefono. Mi sono concessa in tutto. Io ho visto un uomo con i capelli brizzolati, un bell'uomo con un bel fisico. Io mi addormentavo sempre con il telefono sul cuscino".

Anche Alfonso Signorini confessa di essere stato vittima di una truffa simile e di aver messo in guardia la showgirl sulla questione. "Pensavo che tu ti sbagliassi" commenta, spiegando le ragioni per cui ha scelto di non dare retta al conduttore.

Il racconto di Pamela procede, la Prati parla della gelosia dell'uomo, di come l'abbia isolata, di come l'abbia raggirata 'presentandogli' Sebastian e Rebecca, i ragazzi che avrebbe dovuto adottare, fino alla proposta di matrimonio: "Io ero convinta che lo avrei sposato. Non so chi sia quest'uomo nella realtà ma vorrei tanto saperlo, perché si deve vergognare. Sono stata vittima di una truffa affettiva. Ho perso il lavoro per questo caso, i colleghi sono stati i peggiori".

La gogna mediatica, a cui ritiene di essere stata sottoposta le ha causato problemi di salute: "Io non mangiavo più, ho sofferto di anoressia, ho sofferto di depressione, sono arrivata a pesare pochissimo. Tutt'oggi sto male", ha concluso Pamela Prati.