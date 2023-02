Grande Fratello Vip 7, Nikita Pelizon sul Covid: "È anche gentile, non se la prende con i bambini"

Nikita Pelizon è al centro di una polemica social per alcune frasi dette sul Covid prima di entrare al Grande Fratello Vip 7. La modella triestina nell'ottobre 2020 ha pubblicato un video titolato 'Covid: verità o menzogna?'. La clip è stata caricata dall'attuale gieffina sul suo canale Youtube Uragano Nikita.

Mentre l'Italia si stava per rinchiudere in casa per affrontare la seconda ondata della pandemia, Nikita prendeva la parola per dire una serie di frasi che effettivamente lasciano stupiti. Mentre milioni di persone morivano, la modella diceva "Il Covid è anche gentile non se la prende con i bambini e non ti fa morire nel giro di tre giorni in maniera fulminante". Nel video indossa una maglietta dove si legge: "Concediti di essere felice".

"Molti sono asintomatici. Altri sono stati malissimo - continua Nikita - ma molti hanno avuto solo una febbre leggera. Speriamo che questo virus se ne vada quando in realtà ci sta semplicemente insegnando che dobbiamo essere più uniti come essere umani. Pensiamo un attimo: siamo fatti per la vita eterna? Non credo. Eppure cosa stiamo facendo? Rifiutiamo che qualcuno possa morire".

Come abbiamo detto, il video sta facendo indignare molte persone, la maggioranza delle quali segue il Grande Fratello Vip 7. A scanso di qualsiasi equivoco, precisiamo che le Parole di Nikita, pronunciate prima dell'inizio del reality, non cadono sotto la 'giurisdizione' del programma. La vippona quindi non rischia nessuna sanzione.

Nikita Pelizon, nel frattempo, ignara di quello che sta succedendo nella vita reale, continua la sua avventura nella casa più spiata d'Italia. Nelle ultime ore la modella ha consigliato ad Antonella Fiordelisi di evitare discussioni, soprattutto con Edoardo Donnamaria. "Sei stata classificata come una persona che fa polemica. Lascia andare" le ha suggerito, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity