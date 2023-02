Grande Fratello Vip 7: provvedimento contro i concorrenti, ecco cosa è successo

La puntata del 20 febbraio del Grande Fratello Vip 7 ha visto la produzione intervenire dopo la lite di carnevale tra alcuni vipponi. Alfonso Signorini, dopo aver accusato Matteo Diamante, Luca Onestini e Oriana Marzoli di aver dato un pessimo spettacolo, ha letto la decisione degli autori, il budget per la spesa sarà dimezzato.

Lo spettacolo offerto dai vipponi è stato considerato indegno da Alfonso Signorini e le sue opinioniste. Il conduttore ha rivelato che spesso quando si sintonizza su Mediaset Extra e li vede solo litigare cambia canale. Sonia Bruganelli si è detta indignata e, rivolgendosi ai vipponi, gli ha predetto una veloce cancellazione dalla memoria degli spettatori. "Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare", ha affermato la moglie di Paolo Bonolis.

Orietta Berti ritiene che con la lite di Carnevale i vipponi abbiano toccato il fondo. Un clima pesante che la produzione ha voluto punire con il comunicato letto da Alfonso Signorini, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

"La decisione riguarda i Vipponi e i tre ospiti", ha detto Alfonso: "al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Provocazioni reciproche e gratuite, scatti di rabbia ripetuti e atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile: per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato".