Grande Fratello, ex opinionista ammette: 'Mi faceva cac.re, non ho visto neanche una puntata'

Non tutti gli opinionisti del Grande Fratello seguono il programma durante la settimana: questo dubbio che attanagliava i fan è diventato realtà. Pupo, che ha coperto questo ruolo nel corso di due edizioni del reality show, ha rivelato di non aver mai visto una puntata della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. Il cantante, durante un'intervista a Repubblica, ha svelato anche i motivi di una sua mancata vittoria a Sanremo.

Pupo: dal Grande Fratello al presunto intrigo Sanremese

L'avventura di Pupo come opinionista del Grande Fratello è iniziata con la quarta edizione del programma, al suo fianco c'era Wanda Nara, ed è proseguita l'anno successivo, affiancato questa volta da Antonella Elia. Il cantante di Gelato al cioccolato nell'intervista al quotidiano fondato da Eugenio Scalfaro, ha rivelato che nonostante il suo ruolo provava una vera repulsione per il programma di Alfonso Signorini.

Perchè ha deciso di non seguire il reality

"Ho fatto l'opinionista del Grande Fratello per due anni, c'era la pandemia, avevo poco da fare, mi chiamò Alfonso Signorini: ma io non ho mai visto un minuto del Grande Fratello in vita mia. C'era chi lo seguiva per me, un grande autore di tv. Io non avevo la forza di guardarlo per quanto mi faceva cac.re", ha sentenziato il cantante

I tempi comunque non coincidono, Il Grande Fratello Vip 5, infatti, è iniziato nel gennaio 2020, in Italia i primi casi di Covid sono stati registrati un mese dopo. Il lockdown nazionale fu dichiarato dal primo Ministro Conte a partire da domenica 8 marzo 2020. Pupo, quindi, accettò l'offerta di Signorini ben prima dell'emergenza sanitaria.

.

Giorgio Napolitano gli negò la vittoria a Sanremo

Le esternazioni di Pupo, comunque, non si sono fermate al Grande Fratello, il cantante toscano ha dichiarato che Giorgio Napolitano, allora Presidente della Repubblica, gli ha impedito con una telefonata la vittoria al Festival di Sanremo 2010.

Alla sessantesima edizione della kermesse canora, condotta da Antonella Clerici, Pupo si presentò con Emanuele Filiberto di Savoia e il tenore Luca Canonini. Il loro brano Italia amore mio, definito dalla critica uno dei più brutti della storia della musica italiana, si piazzò al secondo posto, alle spalle di Valerio Scanu.

"Prima della finale i vertici Rai avevano ricevuto una telefonata dalla presidenza della Repubblica, temevano lo scandalo di un rappresentante di casa Savoia al primo posto a Sanremo" - ha detto Pupo aggiungendo - "A dirla tutta, la canzone non solo è arrivata seconda ma aveva vinto il festival, sono io ad aver accettato il secondo posto", paventando un accordo segreto con la Rai per accettare la piazza d'onore senza ricorrere al Tribunale, nonostante la vittoria.

Le replica di Fiorello

Fiorello stamattina, nel corso di Viva Rai2, leggendo i giornali, ha ironizzato sulle dichiarazioni di Pupo dicendo: "Sono cose che capitano, pensate che l'anno scorso Mattarella in persona telefonò perché voleva che vincesse Rosa Chemical".