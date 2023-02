Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria a Antonella Fiordelisi: "Io a Micol Incorvaia non rinuncio"

Nuove tensioni tra Edoardo Donnamaria a Antonella Fiordelisi:, dopo un week end quasi sereno al Grande Fratello Vip 7 il barometro del rapporto tra i Donnalisi segna di nuovo tempesta. Al centro della discussione il rapporto tra Edoardo e Micol Incorvaia.

Dopo aver chiarito con il gruppo degli spartani, Edoardo Donnamaria ha avuto una nuova discussione con Antonella Fiordelisi, ma chi conosce i Donnalisi sa che questo è pane quotidiano per la coppia. La spadista non accetta che il suo ragazzo annoveri tra le sue amicizie Micol Incorvaia. "Non mi interessa parlare degli altri, ho già i miei problemi" gli dice la ragazza, che non ha preso bene la pace fatta tra lo speaker radiofonico ed il resto degli spartani

"Il tuo problema è che ti dico che Micol per me è un'amica" le ha replicato Edoardo, aggiungendo: "Se tu hai dei problemi con Micol non vuol dire che ce li debba avere anche io". Quando Donnamaria si allontana, Antonella, rinvolgendosi a Davide Donadei, gli rivela che non si sente compresa dal suo fidanzato. "Io e te siamo molto amici, tu capisci quello che intendo. Tu ti accorgi di determinate cose che mi fanno, lui fa finta di non accorgersene", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

"Lui è in difficoltà, è in mezzo a due fuochi" le ribatte Davide, cercando di farle capire il punto di vista del volto di Forum. "Vai da lui, statevi vicino perché lui ti vuole bene. Non vi dovete fare del male, conclude Davide che poi continua la sua opera di paciere con Edoardo che gli ribadisce la sua amicizia con Micol: "Qui dentro ho capito che Micol è un'amica, è quella che mi è stata più vicino di tutti quando".