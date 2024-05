Gf Vip: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni in crisi? Ecco come hanno reagito ai rumors

Le notizie delle vere e presunte crisi tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si ripetono ciclicamente, dopo la festa di compleanno della piccola Celine Blu, sono tornate le voci che vogliono la coppia nata durante il Grande Fratello Vip 6 di nuovo ai ferri corti. I due, comunque, nelle ultime ore sembrano voler smentire i rumors con una foto pubblicata sui social.

La travagliata storia d'amore tra due ex gieffini: Alessandro Basciano e Sophie Codegoni

La storia d'amore tra i due ex gieffini è una delle più tormentate delle coppie nate nella casa più spiata d'Italia. Durante questi anni ci sono state accuse di tradimenti e violenza fisiche. Nel corso di un'intervista a Verissimo, Sophie raccontò che il suo allora ex compagno l'aveva tradita "mentre io stavo cambiando il pannolino alla nostra bambina lui era ad Ibiza con un'altra donna".

La Codegoni, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, affermò che durante una vacanza in Grecia Alessandro l'aveva schiaffeggiata per gelosia. "Lui mi ha tirato uno schiaffo in faccia perché, a suo dire, non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo", nello specifico si trattava dell'amico manager dello stesso ragazzo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni festeggiano Celine Blu

Nei giorni scorsi la coppia ha festeggiato il compleanno della piccola Celine Blu, in quel caso le foto pubblicate sui social li hanno visti sorridenti con la figlia davanti alla torta con le candeline. I festeggiamenti della bambina sono stati oggetto di polemica da parte della sorella di Alessandro, Giorgia Nicole aveva scritto sui social: "Tanti auguri piccola di zia. Anche se ti ho vista solo quando eri piccina e né io né la mia famiglia siamo stati invitati al tuo primo compleanno, sarai sempre nel mio cuore".

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni a Verissimo

Nonostante i festeggiamenti ed i sorrisi, la mancanza di foto e di interazioni sui social aveva fatto pensare ad una nuova crisi della tormentata coppia. Ma, per ora, il pericolo sembra scampato. Nelle storie di Instagram dei due ex vipponi, sono state condivise due foto che suggeriscono un tête-à-tête romantico che ha fatto felici i basciagoni, i fan della coppia che non hanno mai smesso di credere all'amore tra Alessandro e Sophie, anche dopo le interviste a Silvia Toffanin.