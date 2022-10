Grande Fratello Vip 7, Marco Bellavia manda un video messaggio: "Stupito dall'affetto della gente"

Al Grande Fratello Vip 7 è arrivato un video messaggio da parte di Marco Bellavia: l'ex concorrente ha raccontato di essere rimasto stupito per l'affetto della gente. Bellavia ha abbandonato il programma per essere stato schernito dagli altri gieffini durante una crisi depressiva.

Il video messaggio di Marco è stato introdotto da Alfonso Signorini, il conduttore, parlando delle attuali condizioni di Bellavia ha detto: "Marco si sta riprendendo lentamente, ha bisogno di un periodo di riposo. Sta a casa sua con i suoi affetti e dopo la lettera della scorsa settimana ha mandato un video messaggio dove parlerà dei suoi problemi nella casa".

Marco Bellavia nel video appare insieme al figlio, ancora una volta non accusa i suoi coinquilini. "Voglio ringraziare mio figlio e anche te Alfonso per la solidarietà nei miei confronti - esordisce l'ex conduttore di Bim Bum Bam - Quello che è successo ha aperto una porta verso un problema che tante persone hanno e sono problemi che devono essere messi più a fuoco. Mi ha fermato una persona oggi per strada e mi ha detto: 'Sono contento che tu sia riuscito a parlare di questo problema'. È un problema che io ho a sprazzi, questa persona mi diceva che ci convive da anni con questi problemi, nessuno ne parla e chi ne soffre non sa come fare", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Nella parte finale del messaggio rivela: "Io vorrei essere ancora nella casa per raccontare la mia storia vera, anzi spero di farlo presto. Mi sembra di aver parlato anche troppo, vi mando un bacio"; preannunciando un suo ritorno nello studio del reality e magari anche nella casa del Grande Fratello Vip per avere un confronto con i suoi ex coinquilini.

Prima di cambiare argomento, Alfonso Signorini ha commentato il video dicendo: "Marco ha trasformato un'esperienza drammatica in qualcosa di bello, parlare di un problema che riguarda tante persone. Sono disagi psicologici che lui ha avuto sporadicamente nella sua vita e questo ha dato modo di parlarne in TV, un passo importantissimo".