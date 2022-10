Grande Fratello Vip 7, Marco Bellavia chiede la squalifica di Elenoire Ferruzzi

Marco Bellavia è intervenuto su Twitter chiedendo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7 di Elenoire Ferruzzi. La concorrente, dopo la diretta di lunedì 24 ottobre, si è macchiata di un grave gesto contro Nikita Pelizon.

Elenoire Ferruzzi è stata al centro di numerose polemiche nelle ultime ore del Grande Fratello Vip 7, soprattutto per i suoi atteggiamenti nei confronti di Nikita Pelizon. La Ferruzzi non ha mai nascosto la sua antipatia per la modella, acuita dall'interesse che la ragazza sembra avere nei confronti di Daniele Del Moro.

Ieri Elenoire Ferruzzi si è resa protagonista di un brutto gesto che ha indignato il web e Marco Bellavia. La showgirl ha sputato a terra mentre passava Nikita, giustificandosi con un poco convincente: "Avevo un seme in bocca". Durante un confessionale, mandato in onda nel daytime, ha detto di Nikita "Ma se tu mi pesti la coda e fai apposta a mettere gli occhi sulla cosa sulla quale li ho messi io, ti rovino. Ma vai a rifarti quel naso che sembri Pippo Franco. Perché ci prova e punto", sottolineando il suo interesse per Daniele.

Marco Bellavia, che ieri ha avuto la soddisfazione di vedere volare un aereo sulla casa mandatogli dai numerosi fan, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, ha scritto su Twitter. "Dopo quel che ho visto #GFVIP voglio sbilanciarmi e consigliare #elenoireferruzzisqualificata. Il RISPETTO è la prima regola di una convivenza tra individui...".

In un secondo post ha aggiunto "Elenoire ha detto anche: 'Nikita porta sfiga' Si torna indietro di 60 anni. Non ci siamo proprio" e ancora "Meno male che dovevano fare qualcosa di costruttivo... Sputare ridere di altri e bullizzare non è proprio quello che intendevo". Un intervento che difficilmente non troverà eco nella prossima puntata del reality prevista per il 27 ottobre.